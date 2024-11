Obispos de la Iglesia Católica instan a custodiar el orden Constitucional

Muy preocupados. Así se muestran los Obispos de la Iglesia Católica de Ecuador ante los recientes escenarios que agobian a los ciudadanos del país: crisis energética, social y económica, que alteran el curso normal del día a día.

En un vídeo publicado por la Arquidiócesis de Guayaquil, el Monseñor Luis Cabrera Herrera, OFM, insta a ver la democracia como la mejor alternativa para la búsqueda de justicia, paz y equidad. "La democracia, en efecto, busca garantizar el respeto al que piensa diferente, la apertura al diálogo con otros, la defensa de la institucionalidad, la alternabilidad en la conducción del Estado, la igualdad de condiciones para la participación en los procesos electorales", afirma.

Y toma el proceso electoral como una oportunidad para que la clase política presente programas viables que cambien el rumbo del país, alejándola de la vanidad y la venganza, "de todo olvido de cuidar a los más pobres". "No más retórica, no más enfrentamientos, ni violencia verbal y jurídica. Es indispensable custodiar el orden constitucional y respetarlo absolutamente", sentencia.

Es más, Cabrera está convencido de que no se vencerá la violencia del narcotráfico, la delincuencia organizada y las redes de corrupción si la población no es capaz de buscar la unión en lugar de la división; de cuidar a los más frágiles y vulnerables; de favorecer toda iniciativa que busque el desarrollo; y de redistribuir la riqueza para todos.

Además, recuerda a las autoridades, empresarios y a la sociedad civil la importancia de cuidar a los pobres, quienes "son los que soportan el mayor peso de la crisis y que viven en este momento sin luz, sin paz, sin trabajo".

Espacios seguro para los más vulnerables

La Iglesia reitera su compromiso de crear espacios seguros en sus instituciones para los menores y personas vulnerables, de tal manera que sus derechos sean reconocidos, protegidos y respetados. Además, brindan su apoyo a las autoridades para que los agresores sean investigados y juzgados de acuerdo con los procesos civiles y canónicos establecidos.

"La promesa de 'un cielo y una tierra nuevos' (Ap 21,1) nos moviliza. No dejemos de trabajar por un Ecuador mejor. Que la opacidad de futuro no roben la esperanza. Que la oscuridad de algunos proyectos políticos no nos haga olvidar que la luz de Cristo habita en el corazón de todo hombre y mujer que se esfuerza por un mundo mejor", argumenta el Cabrera.

