Que tu hijo no sea afectado por el cambio de sistema de enseñanza

La crisis sanitaria que se vive por el coronavirus no solo ha cambiado los procesos laborales, también los académicos. El salón no estará en el plantel, sino en casa, pues se recurrirá en primera instancia a la educación online. Sin embargo, recuerda que en la enseñanza todos los actores deben intervenir: directivos, docentes, estudiantes y padres, quienes en este año tendrán una participación más activa.

Niños autistas, ayúdalos a pasar el confinamiento Leer más

Pero… ¿qué puedes hacer para que no le afecte a tu pequeño este nuevo sistema de estudios? Primero que no te choque a ti, no caigas en pánico por no manejar ciertas plataformas, las maestras te orientarán. “Los padres ejercerán el rol de maestros auxiliares, situación difícil, pues varios teletrabajan o están cuidando algún familiar enfermo. Este cambio es un desafío que trae ansiedad, la misma que puede hacer considerar la idea de no inscribirlos este año lectivo, pero esto solo afectará a su parte emocional y académica , porque ellos están en proceso de su formación integral”, sostiene la doctora Catalina Cuesta, rectora de la Academia Naval Visión, Anavi.

“No se asuste por la parte tecnológica, las maestras estaremos allí para instruirlos y también vale que se apoye en sus hijos, quienes son hábiles en esta área, es más ellos se sentirán útiles y parte del equipo”, señala Maité Piedrahíta, máster en neuropsicología y educación.

¿Cómo hago para que mis hijos se lleven bien en este encierro? Leer más

Recomendaciones