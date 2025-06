Guía para padres solteros: supera estereotipos y construye vínculos fuertes

Los padres solteros pasan por un viaje con altos y bajos, a veces agotador y gratificante, otros solitario pero lleno de amor, siempre con desafíos diarios. Aunque la sociedad suele asociar la crianza en solitario con las madres, cada vez hay más hombres que asumen este rol con la misma dedicación, enfrentando presiones emocionales y sociales.

Uno de los mayores obstáculos es la soledad. Es una de las sensaciones más recurrentes, porque no se trata solo de vivir sin pareja, sino de cargar con decisiones importantes, responsabilidades diarias y la presión de ser ‘suficiente’. Como explica Leonor Díaz, psicóloga con masterado en terapia de tercera generación de la Universidad de Valencia y posgrado en neurociencias y terapias contemporáneas: “Muchas veces sienten que todo recae sobre sus hombros: las decisiones, las responsabilidades y también las emociones. Esta carga puede generar ansiedad, agotamiento emocional o incluso culpa por no ‘llegar a todo’”. Estudios respaldan esta idea: según el Journal of Family Psychology, los padres solteros reportan mayores niveles de estrés que aquellos que crían en pareja.

A esto se suma el duelo por la familia que imaginaron. Ya sea por una separación, pérdida o decisión personal, muchos atraviesan etapas de tristeza, frustración o miedo al futuro. “Es común que aparezcan emociones como tristeza o frustración por la expectativa no cumplida de criar en pareja”, añade la experta. Y aunque el tiempo ayuda, el desafío de equilibrar trabajo, vida personal y crianza (a menudo sin una red de apoyo sólida) puede hacer que ese duelo resurja en momentos inesperados.

Por si fuera poco, los padres solteros enfrentan estereotipos sociales. Mientras que a las madres se las suele ver como ‘heroínas’, a ellos a veces se les cuestiona su capacidad afectiva o se asume que son distantes. Un estudio publicado en Psychology of Men & Masculinities reveló que el 40 % de estos padres sienten que son juzgados por no encajar en el modelo tradicional de familia.

Consejos prácticos para padres solteros: comunicación y autocuidado

Priorice la comunicación abierta: pregunte a sus hijos cómo se sienten y comparta sus emociones de manera honesta (sin llegar a sobrecargarlos). Por ejemplo, dígales: “Hoy estoy un poco cansado, pero me encanta pasar este rato contigo”. Se sentirán más calmados y empáticos.

Cree un ‘ritual’ semanal: un desayuno especial los domingos o una noche de películas refuerza la sensación de seguridad.

Delegue sin culpa: pedir ayuda a gente cercana o contratar apoyo (como una niñera ocasional) no es un fracaso, es una tip de supervivencia.

Cuide su salud mental: busque espacios para usted, aunque sean breves (20 minutos al día para leer, hacer ejercicio o simplemente respirar, por ejemplo).

Cómo se construye un vínculo afectivo

A pesar de los desafíos, muchos padres solteros logran conexiones profundas y resilientes con sus hijos. El secreto, según Leonor, no está en ser perfectos, sino en estar presentes: “Lo más poderoso para fortalecer el vínculo es la presencia emocional. No se trata de tener todo resuelto, sino de estar disponibles de forma auténtica. Escuchar con atención, validar sus emociones y compartir momentos cotidianos crea una conexión sólida”. Pequeños rituales (como cocinar juntos, leer antes de dormir o un paseo semanal) generan seguridad y recuerdos que duran toda la vida.

También es fundamental cuidar el propio bienestar. Un padre agotado o resentido difícilmente podrá dar lo mejor de sí. “Criar solos no significa criar en soledad. Buscar apoyo, hacer red y hablar desde el corazón son grandes aliados en este camino”, insiste la psicóloga. Delegar tareas, unirse a grupos de padres o incluso acudir a terapia no son signos de debilidad, sino herramientas para mantenerse emocionalmente disponible.

Estadísticas reveladoras: la realidad de los hogares monoparentales

Según el INEC 10.3 % de hogares ecuatorianos son monoparentales. De estos, 23 % están liderados por hombres (aproximadamente 190,000 hogares).

Los padres solteros dedican 34 horas semanales al cuidado directo vs. 25 horas en familias biparentales (9 horas más que el promedio nacional).

El 62 % trabaja en el sector informal (autónomos, comercio, etc.)

Según la FLACSO el 45 % reporta dificultades para conciliar trabajo y crianza.

Estadísticas de la UNICEF arrojan que el 71 % de niños en estos hogares muestran mayor autonomía en tareas diarias y habilidades tempranas de gestión del tiempo.

Testimonio real: la experiencia de un padre soltero

“Uno de los desafíos que enfrenté con mi hija es que yo como papá tuve que aprender y entender que existen diferencias en vestimenta, cuidados de cabello, peinados y cuidado de la piel que los varones, en su mayoría, ignoramos por el estigma del ‘eso es de niñas’”, confiesa Joseph García, padre soltero de una adolescente. “Ahora en su adolescencia, esto es mayor aún. También he tenido que volverme más dócil en el trato con ella, porque es muchísimo más sentimental que yo”.

El camino no ha sido fácil. “Otro desafío ha sido intentar hacer autocrítica, ver cómo repetía lo mismo que mis padres hicieron conmigo en mi crianza e intentar corregir lo que, a mi criterio, podría mejorar”, reconoce con honestidad. Esta reflexión constante se ha convertido en parte fundamental de su relación con su hija.

Desde su experiencia, Joseph envía un mensaje a otros padres: “me gustaría que los hombres valoráramos el aporte de las mamás en la crianza de los hijos. Ahora lo entiendo mucho más. Sería fantástico que más hombres se involucren activamente en la crianza, que compartan con sus hijos, que sepan que no es solamente aportar con el dinero, sino ser un ente activo en su desarrollo”.

