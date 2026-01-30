Graduarse en Ecuador: jóvenes apuestan por los valores para construir futuro

Egresados destacan que la disciplina, el pensamiento crítico y los valores aprendidos en sus instituciones serán claves

Medicina, negocios, ingeniería y cine son algunas de las metas que estos jóvenes persiguen mientras reflexionan sobre inseguridad y competencia laboral.

A días de graduarse de distintas instituciones educativas particulares de Guayaquil, varios jóvenes empiezan a trazar su camino profesional en medio de un contexto nacional desafiante. Lejos de la comodidad del aula, ahora miran de frente a un país marcado por la inseguridad, la competencia laboral y la incertidumbre económica. Sin embargo, coinciden en algo esencial: la formación académica y los valores aprendidos en el colegio serán su principal respaldo para abrirse paso y aportar a la sociedad.

Valores y conocimiento marcan nuevo comienzo

Juan José Aparicio, egresado del Liceo Panamericano Centenario, ha decidido estudiar Medicina en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Su meta es especializarse para destacar en el sistema sanitario. Resume su visión con sencillez: “Quiero graduarme como médico y seguir una especialidad”. Más allá del éxito profesional, pone el acento en la ética: “La honestidad me va a distinguir”. Considera que la base científica y el enfoque en investigación que recibió en el colegio le facilitarán la transición a la vida universitaria.

Desde el Colegio Alemán Humboldt Guayaquil, Ana Murillo, egresada de la sección vespertina, proyecta su futuro en negocios internacionales y ya se prepara para ingresar al Tecnológico Superior Espíritu Santo. Reconoce los problemas del país, pero no pierde la confianza. “Sigo creyendo en la educación”, afirma. Destaca que su formación le dejó habilidades prácticas como comunicación, pensamiento crítico y organización del tiempo. Para ella, el crecimiento profesional debe ir de la mano del compromiso social: “Quiero aportar positivamente a la sociedad”.

Estudiar para servir, no solo progresar

En el Colegio Politécnico COPOL, Aarón Moreno orienta su vocación hacia la Ingeniería Naval. Observa los desafíos con una mirada adaptable: “Los obstáculos también generan cambios”. Valora la combinación de teoría y práctica que recibió en su institución, especialmente la participación en proyectos y competencias académicas. Frente al contexto de violencia e inestabilidad, resume su postura en una palabra: “Responsabilidad”, entendida como tomar decisiones conscientes y actuar con criterio.

También desde COPOL, Nadia Aguirre apuesta por el ámbito cultural. Planea estudiar producción cinematográfica en el extranjero y luego regresar al país. Su propósito es fortalecer la industria audiovisual ecuatoriana. “Quiero formarme afuera y volver para contar nuestras historias”, explica. El pensamiento crítico, la literatura y el teatro moldearon su vocación artística. Sus principios son claros: “Respeto y compromiso con la comunidad”.

Los testimonios coinciden en que la formación académica debe traducirse en impacto social y aporte concreto a sus comunidades. Gabriel Cornejo

Melisa Licea también proyecta estudiar Medicina en el extranjero, con España entre sus principales opciones. Confía en la exigencia académica del Bachillerato Internacional cursado en COPOL. “La preparación que recibí me permite competir al mismo nivel”, explica. Comparte la idea de que el respeto es el punto de partida para reconstruir una sociedad más empática y solidaria.

Steven Palomeque, por su parte, orienta su futuro hacia la Ingeniería Civil en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Para él, la clave está en la constancia. “Quiero dar lo mejor de mí y destacar”, señala. Asegura que el manejo del tiempo y la disciplina aprendidos en el colegio serán determinantes para afrontar la carga universitaria. Sus principios son sencillos: “Respeto, empatía y buena comunicación”.

Para el rector del colegio politécnico, magíster Rodolfo Chang, estas decisiones no son casuales, sino resultado de un modelo educativo que prioriza competencias. “No nos interesa solo la información, sino el análisis y el pensamiento crítico”, señala. Asegura que el objetivo es formar estudiantes capaces de adaptarse a un mundo cambiante, con herramientas intelectuales y valores sólidos. “Los preparamos para la vida”, resume.

Las voces de estos jóvenes revelan una generación que no piensa únicamente en el éxito individual. Medicina, negocios, ingeniería o cine aparecen como medios para servir y transformar su entorno. Al salir al país con nuevos retos, cargan no solo conocimientos académicos, sino convicciones éticas y sentido de responsabilidad. En medio de la incertidumbre, su apuesta es clara: estudiar puede construir un Ecuador mejor.

