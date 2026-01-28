Gobierno de Ecuador plantea reformas en la jornada laboral: ¿Qué cambios se buscan?

El Gobierno defiende la redistribución de la jornada como una herramienta para fomentar el empleo formal, especialmente en jóvenes y mujeres.

El Gobierno de Ecuador, a través del Ministerio del Trabajo, ha puesto sobre la mesa propuestas para reorganizar la jornada laboral, con el objetivo de modernizar la forma en que se cumplen las 40 horas semanales, sin cambiar el tope legal vigente ni afectar derechos laborales fundamentales. Esta iniciativa, liderada por el ministro Harold Burbano, fue expuesta recientemente y forma parte de una estrategia más amplia para dinamizar el empleo formal en el país.

Un acuerdo entre empleadores y trabajadores

La propuesta central consiste en permitir que empleadores y trabajadores acuerden de manera voluntaria cómo distribuir las horas de trabajo en la semana, posibilitando esquemas donde se trabajen jornadas de hasta 10 horas diarias sin recargo, siempre que el total no exceda las 40 horas semanales. Esta redistribución podría hacerse en cuatro, cinco o hasta seis días de trabajo, según las necesidades productivas y los acuerdos pactados.

Uno de los ejes de la iniciativa es la creación de la figura de “jornada laboral irregular”, que regularía formalmente lo que ya ocurre en la práctica en muchos sectores: horarios flexibles y adaptados a circunstancias específicas, como estudios o responsabilidades familiares. Bajo este esquema, los acuerdos se registrarían en el Sistema Único de Trabajo (SUT) para garantizar transparencia y asegurar que se respeten los derechos laborales.

Una medida que busca incluir a jóvenes y mujeres

"El Gobierno argumenta que estas medidas buscan facilitar la inclusión laboral de jóvenes y mujeres, especialmente quienes combinan el trabajo con estudios o cargas de cuidado, y reducir la informalidad en el mercado laboral. Según las autoridades, la normativa no implica trabajo por horas pagado de forma aislada, sino flexibilidad dentro del marco de la jornada semanal vigente", asegura Ricardo Celi, abogado laboral.

Sin embargo, la propuesta ha generado debates y críticas, particularmente desde sectores sindicales y organizaciones de trabajadores que ven riesgos de precarización o de pérdida de compensaciones tradicionales. "El diálogo se llevará al Consejo Nacional de Trabajo y Salarios para su análisis y posible aprobación mediante acuerdo ministerial, aunque no se prevé, por ahora, una reforma legislativa amplia al Código del Trabajo", comenta el abogado consultado por EXPRESO.

