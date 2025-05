Fundación Siigo capacita y conecta a jóvenes con empleo formal en Ecuador

Con más de 22.000 jóvenes beneficiados en América Latina, la Fundación Siigo celebra su vigésimo segundo aniversario consolidando su presencia en Ecuador, Colombia y México. Esta iniciativa, impulsada por la empresa Siigo SAS, se ha convertido en un referente de transformación social al brindar formación técnica gratuita e inserción laboral a jóvenes de escasos recursos, especialmente entre los 16 y 25 años.

La Fundación ha logrado ser un puente entre jóvenes de escasos recursos y empresas que requieren personal técnico capacitado, especialmente entre sus propios clientes del software Siigo y, en el caso de Ecuador, del sistema contable Contífico. “Trabajamos con jóvenes de entre 16 y 25 años, principalmente de los estratos socioeconómicos más bajos, que no han tenido acceso a la educación superior. A ellos les ofrecemos una alternativa rápida, concreta y de calidad para iniciar su vida laboral”, señala Sánchez.

En Ecuador, Siigo promueve la inserción laboral

El modelo que promueve la Fundación se basa en programas técnicos laborales de corta duración, pero de alta pertinencia para el mercado. En el caso de Ecuador, el Programa de Inserción Laboral para Jóvenes Ecuatorianos brinda una capacitación de 84 horas sin costo alguno, que abarca habilidades personales, laborales, manejo de Excel, fundamentos contables y el uso del software Contífico. Este proceso se complementa con talleres de orientación vocacional, preparación para entrevistas, elaboración de hojas de vida y pruebas psicotécnicas, con el objetivo de que los participantes cuenten con herramientas completas para ingresar al mundo laboral.

“Le apostamos a una formación integral. No se trata solo de enseñar oficios, sino de fortalecer el potencial humano. Cada joven trabaja en su autoconocimiento, en cómo relacionarse con los demás y en cómo proyectarse hacia el futuro. Queremos que se visualicen como profesionales, incluso más allá del programa”, detalla la directora.

Desde 2021, cuando se implementó en Ecuador, la Fundación ha beneficiado a 207 jóvenes. Solo en el 2024, 100 participantes culminaron el proceso de capacitación y actualmente se encuentran en etapa de vinculación laboral. Según sus voceros, el impacto en sus vidas ha sido significativo, no solo por la formación obtenida, sino por el acompañamiento constante y el enfoque motivacional del proyecto. “Muchos de estos jóvenes llegan sin rumbo, sin saber qué camino tomar. Al salir, tienen una meta clara y sienten que sí es posible salir adelante”, comenta Sánchez.

Otros programas internacionales con éxito

La Fundación Siigo también tiene presencia activa en Colombia y México. En el primer país, los programas “Cartagena tiene talento Siigo” y “Quiero ser digital” han demostrado que, con el respaldo adecuado, es posible transformar realidades en contextos desafiantes. En México, el programa “Empoderamiento económico de mujeres” ha capacitado a cientos de mujeres en habilidades digitales, contables y de empleabilidad, promoviendo su independencia financiera y su acceso a mejores oportunidades.

En cada uno de estos países, la Fundación mantiene un enfoque común: intervenir desde la raíz, es decir, desde las limitaciones estructurales que enfrentan miles de jóvenes para acceder a oportunidades educativas y laborales. “Creemos que el verdadero desarrollo se construye desde la educación y el trabajo digno. En cada país donde estamos, vemos jóvenes con talento y determinación que solo necesitan una oportunidad. Fundación Siigo es esa oportunidad”, afirmó David Ortiz, CEO de Siigo.

La meta de trabajar con otras organizacione internacionales

Las proyecciones para el futuro son ambiciosas. Solo en 2025 se espera alcanzar a más de 6.200 jóvenes en toda la región, una meta que requiere no solo recursos, sino alianzas estratégicas con empresas, organizaciones internacionales y gobiernos locales. “El reto no es solo capacitar, sino garantizar que haya empresas dispuestas a abrir espacios para el primer empleo. Por eso trabajamos en construir redes y vínculos con actores clave que compartan nuestra visión”, añade la vocera.

Para quienes deseen participar en esta iniciativa, el proceso de inscripción está abierto a través de la página web oficial: www.fundacionsiigo.org. Los requisitos para los aspirantes en Ecuador incluyen tener más de 17 años, haber finalizado la secundaria, estar desempleado y formar parte de los niveles socioeconómicos C+, C, C- y D. El próximo grupo de formación iniciará en agosto de este año.

“Queremos seguir creciendo en Ecuador. Nuestra meta es que cada vez más jóvenes se sientan valorados, escuchados y respaldados. Lo que nos mueve es ver cómo, con una guía adecuada, estos jóvenes pueden descubrir su potencial y construir un futuro con dignidad”, concluye Sánchez.

