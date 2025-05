Guayaquil transforma la Narcisa de Jesús con ciclovías, sombra y aceras

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, anunció este miércoles 21 de mayo el inicio de una intervención para la ciudad: el rediseño integral de la autopista Narcisa de Jesús. Esta vía, que en su momento fue concebida como una autopista, se ha transformado con el paso del tiempo en una arteria urbana clave para miles de guayaquileños, y su nueva cara responde precisamente a esa evolución. Por años, la ciudadanía ha exigido cambios que hagan de la arteria un espacio más amigable.

La obra, que tendrá una duración de 420 días y una inversión de $ 5,16 millones, se ejecutará gracias a un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). El proyecto intervendrá 10,9 kilómetros de vía, e incluye aceras renovadas, bordillos, ciclovías, rampas para personas con discapacidad, retornos reubicados, iluminación de última tecnología y mejoras en los sistemas de agua potable, aguas lluvias y alcantarillado.

De autopista a avenida urbana



“La gente empezó a decir que nos estábamos robando el billete porque la (autopista) Narcisa de Jesús está bien, pero no, no está bien en todos los aspectos”, reconoció Álvarez en su enlace radial. “Hay muchísimos problemas en retornos, aceras destruidas y falta de iluminación. Así que no es que alguien se está robando el billete, es una planificación que teníamos”, agregó.

El rediseño parte de un diagnóstico claro: esta autopista, inaugurada en 2006 para conectar el norte de la ciudad con sectores en expansión como Mucho Lote, ha sido superada por el crecimiento poblacional, comercial e inmobiliario de la zona. “La Narcisa ya no es una autopista. Es una avenida urbana que debe suplir otras necesidades”, recalcó el alcalde.

¿Qué incluye la obra?



Reconstrucción de aceras y bordillos

Instalación de rampas para personas con discapacidad

Construcción de ciclovías

Sustitución total del alumbrado público

Mejoramiento de redes de agua, alcantarillado y aguas lluvias

Renovación de áreas de descanso, con jardineras y mobiliario urbano

Reubicación de retornos

Desde la semana pasada, ya se ejecutan cierres parciales en el carril de servicio (sentido sur-norte) por las primeras tareas de delimitación de la ciclovía.

“Queremos una avenida con sombra, no más desolación”



Vecinos del sector ven con esperanza este cambio. Penélope Ortiz, residente de Mucho Lote, comentó: "Por años, esta zona ha sido complicada: desolada y hasta un tanto triste. Me alegro de que nos estén tomando en cuenta. Solo espero que las ideas se cumplan y que a futuro este sea un barrio real".

Francisco Toledo, otro habitante del sector, fue directo y coincidió haciendo hincapié en que la avenida debe ser más verde. "Bingo. Por años hemos pedido cambios. Malecones, árboles, zonas amigables. Ahora vemos que hay errores que se están corrigiendo”.

Álvarez confirma la liquidación de Siglo XXI por desorden administrativo

Durante el mismo enlace radial, el alcalde también reafirmó la liquidación de la Fundación Guayaquil Siglo XXI, anunciada hace casi un año, pero aún en proceso.

“Tienes un Siglo XXI que dice ‘yo me encargo de espacios regenerados’, y llegabas a una cuadra que es de Aseo Cantonal, y la de al lado es de Siglo XXI. Para mí, eso es un desorden”, explicó Álvarez.

La decisión forma parte de su modelo de gestión centralizado. “Tiene que manejarlo la obra pública municipal”, insistió.

Junto con Siglo XXI, otras dos entidades también están en disolución: la Empresa Pública de Vivienda y la Empresa de Turismo.

La rendición de cuentas llegará con la troncal 4 de la Metrovía



Álvarez también anunció que su rendición de cuentas se realizará en junio, con la inauguración de la troncal 4 de la Metrovía, que conectará el centro con el suburbio porteño.

“Hemos retrasado nuestra rendición de cuentas porque queremos hacerla desde el corazón de la troncal 4, inaugurando la troncal 4”, detalló. “Fue prometida hace muchos años y se había vuelto una quimera, y hoy es una realidad”.

El alcalde dijo que el balance incluirá errores y logros de su gestión: “Hemos sufrido algunos temas. Uno de los más fuertes es el tema de los procesos; la Sercop es medio lenta", señaló.

