Rescate Animal acusa al Municipio de Guayaquil de “eutanasia masiva” y mala gestión

La Fundación Rescate Animal emitió un contundente comunicado, la noche de este 19 de mayo, en el que denuncia el deterioro en la Dirección de Protección de los Derechos Animales del Municipio de Guayaquil.

Según la organización, las cifras de eutanasia han aumentado en un 250% en los primeros meses del año, lo que atribuyen a una "pésima gestión" encabezada por el exdirector Ronald Contreras y respaldada por el actual alcalde, Aquiles Álvarez.

"La Dirección se ha convertido en una institución eutanásica”, afirma en el comunicado Rescate Animal. “Han incrementado en un 250% el sacrificio de animales respecto a 2024”, sentencia.

En paralelo, la fundación señala una drástica caída en los servicios veterinarios como consultas, vacunación, cirugías y quimioterapia, no solo en cantidad, sino también en calidad.

Denuncian abandono de herramientas y datos

La Fundación sostiene que el Municipio de Guayaquil desechó valiosas herramientas de gestión animal ciudadana desarrolladas por la sociedad civil. Entre ellas destacan www.adoptaguayaquil.org, plataforma que facilitó más de 40 adopciones en su primer mes; además de Alerta Me Perdí, una base de datos levantada durante un año para rastrear animales por sectores, estado de salud, esterilización, placas, entre otros.

“Usted, alcalde, solo nos ha dado malas decisiones y bravuconadas”, responde la organización a las declaraciones de Álvarez.

"Le dimos nuestro trabajo de un año levantando estadísticas a través de la plataforma Alerta me perdí, información que podría permitirles conocer el comportamiento de la ciudad por barrios, sobre la cantidad de animales encontrados, esterilizados, con o sin placas...

No nos dieron ni las gracias, mucho menos la usaron. Usted eligió una persona no capacitada para dirigir este proyecto, no nosotras. Usted eligió a Ronald Contreras, que usa su consultorio particular para atender animales silvestres mascotizados y lucrar de ello.

Sepa usted que el tráfico de la vida silvestre es uno de los 4 negocios más lucrativos del planeta. Usted eligió mal, no nosotras. Usted ha venido tomando pésimas decisiones sobre la Dirección de los Derechos de Protección Animal, escuchando a sus amigos y no a los técnicos", sentencia el comunicado publicado en las cuentas oficiales de Rescate Animal.

La respuesta del alcalde: "Molineros está detrás de esa gente"

Durante un evento público en la Kennedy este 19 de mayo, el alcalde Aquiles Álvarez rompió el silencio y desestimó las denuncias, asegurando que detrás de ellas estaría Eliana Molineros, exdirectora de Bienestar Animal.

“Ella es la que está atrás de esa gente”, declaró Álvarez, en referencia a la Fundación Rescate Animal.

El alcalde negó irregularidades y afirmó que están abiertos a mostrar las instalaciones municipales. Sin embargo, la entrevista solicitada por EXPRESO al nuevo director del Centro de Bienestar Animal no fue concedida, ya que "el funcionario aún no ha sido oficializado".

El alcalde respondió a las denuncias de Rescate Animal y señaló a su exdirectora. Ilustración / CANVA

Eliana Molineros responde: “Es una campaña de descrédito”

Molineros negó rotundamente cualquier vínculo con las denuncias emitidas por Rescate Animal y calificó las declaraciones del alcalde como "sin fundamento".

“Rechazo las declaraciones sin fundamento realizadas por el alcalde Aquiles Álvarez”, afirmó la tarde de este 19 de mayo a EXPRESO. “La fundación tiene su propia dirigencia y vocería”.

La exdirectora municipal y activista de los derechos de los animales rechazó los señalamientos del alcalde de Guayaquil. Ilustración / CANVA

La exdirectora insinuó que detrás de las constantes menciones del burgomaestre podría haber motivaciones personales ajenas a la gestión técnica, y defendió su trabajo al frente de la entidad municipal durante su administración.

¿Qué cifras preocupan?

Las estadísticas que activaron las alarmas son claras:

56 eutanasias en el primer trimestre de 2025, frente a 64 en todo 2024.

Disminución notoria en consultas veterinarias mensuales.

Cuestionamientos sobre causas de muerte catalogadas como “naturales”.

Estos datos, según indicó la fundación, llevaron a Rescate Animal a terminar unilateralmente el convenio con el Municipio y exigir públicamente que el alcalde "reflexione" sobre el manejo actual de la fauna urbana en la ciudad.

