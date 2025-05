Cursos gratuitos de Google sobre inteligencia artificial: aprende rápido y sin costo

En un mundo cada vez más dominado por la tecnología, Google ha dado un paso crucial para democratizar el acceso a la inteligencia artificial (IA) con el lanzamiento de 10 cursos gratuitos diseñados para todas las personas interesadas en comprender y aplicar IA en sus proyectos. No se requiere experiencia previa, lo que los convierte en una oportunidad accesible para todos.

Estos cursos son una excelente manera de posicionarse en un mercado laboral donde el conocimiento de IA es cada vez más imprescindible. Entender cómo funciona la inteligencia artificial y saber implementarla adecuadamente en proyectos personales o profesionales puede marcar la diferencia en el futuro cercano.

10 cursos gratuitos que ofrece Google, con sus respectivos enlaces:

Fundamentos de IA generativa

Qué es la IA generativa, cómo se aplica y cómo empezar a crear con herramientas de Google. Acceder aquí

Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM)

Una introducción a los modelos de lenguaje, su utilidad y cómo mejorar su rendimiento. Acceder aquí

Introducción a la IA responsable

Los principios éticos que guían el desarrollo de la IA en Google. Acceder aquí

Diseño de prompts en Vertex AI

Aprende a estructurar las indicaciones para obtener mejores resultados de la IA, con ejercicios prácticos. Acceder aquí

Generación de imágenes con IA

Aprende cómo funcionan los modelos de IA que crean imágenes desde cero. Acceder aquí

Arquitectura encoder-decoder

La base de muchas aplicaciones modernas como la traducción, el resumen y la generación de texto. Acceder aquí

Mecanismo de atención en IA

Descubre cómo la IA determina qué es importante en un texto o imagen. Acceder aquí

Dominar las competencias necesarias en inteligencia artificial es clave para destacarte en el mercado laboral del futuro. canva

Modelos Transformer y BERT

La tecnología que revolucionó el procesamiento del lenguaje, con certificación. Acceder aquí

Creación de modelos para descripciones de imágenes

Aprende a enseñar a la IA a describir imágenes en lenguaje natural. Acceder aquí

Introducción a Generative AI Studio

El entorno de Google para crear productos basados en IA sin partir de cero. Acceder aquí

RELACIONADAS Cómo la inteligencia artificial está cambiando la forma en que confiamos en los demás

Expertos coinciden que quienes no entiendan la IA no estarán en igualdad de condiciones en el ámbito laboral. La inversión de tiempo en estos cursos no solo es una excelente forma de posicionarse en el mercado, sino también una estrategia para fortalecer la marca personal. Con tan solo 45 minutos, los participantes pueden adquirir habilidades que definirán su futuro profesional en la era digital.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ