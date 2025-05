¿Qué predijo la IA sobre un posible apagón global el 27 de abril de 2027?

En los últimos días, se ha viralizado en redes sociales y medios digitales una inquietante predicción que advierte sobre un supuesto apagón eléctrico global que tendría lugar el 27 de abril de 2027. Esta afirmación, atribuida a modelos de inteligencia artificial, ha causado alarma entre usuarios de plataformas como TikTok, X (antes Twitter) e incluso foros especializados en tecnología y ciencia.

Rumores sobre un apagón mundial generan alarma entre usuarios



El mensaje, que se replica con distintas fechas y argumentos, asegura que la humanidad sufrirá una interrupción eléctrica masiva a escala planetaria. Sin embargo, no existe respaldo científico ni técnico que confirme tales afirmaciones, y varias fuentes expertas han salido al paso para desacreditar estos rumores.

Predicción viral sin base científica REFERENCIAL - EFE

Lo que llama la atención de este fenómeno es el uso del término “inteligencia artificial” como fuente de autoridad. Algunos de estos contenidos señalan que varios sistemas habrían "calculado" la fecha exacta del corte energético, generando especulaciones en torno al motivo del apagón: desde tormentas solares hasta ciberataques globales.

Los propios modelos de IA aclaran que no cuentan con la capacidad de predecir fenómenos físicos con tal nivel de certeza, especialmente cuando no hay evidencia previa ni indicadores técnicos que sugieran un evento de esta magnitud. Además, organizaciones internacionales dedicadas a la supervisión del sistema eléctrico, como la Agencia Internacional de Energía o los entes reguladores nacionales, no han emitido ninguna alerta relacionada.

Un apagón global sería improbable

En efecto, expertos en energía explican que un apagón eléctrico de escala global sería extremadamente improbable, dado que los sistemas eléctricos del mundo no están completamente interconectados. Cada región o país tiene su propia infraestructura, con medidas de protección, redes inteligentes y protocolos de contingencia que hacen complejo que un fallo local se propague de forma planetaria.

Las autoridades energéticas recomiendan a la ciudadanía consultar fuentes oficiales y no dejarse llevar por rumores que carecen de rigor. También se recuerda la importancia de verificar la información antes de compartirla, para no contribuir a la propagación de noticias falsas o alarmistas.

Aunque es cierto que la humanidad enfrenta retos energéticos importantes como el aumento de la demanda, la necesidad de transición a energías renovables y la ciberseguridad en infraestructuras críticas, no hay evidencia creíble que apunte a un apagón eléctrico global en la fecha mencionada.

