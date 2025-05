ChatGPT no es tu psicólogo: Casos de delirios mentales y cómo IA los agrava

La inteligencia artificial (IA), especialmente ChatGPT, está en boca de todos por sus increíbles capacidades, pero también está empezando a sonar las alarmas por situaciones bien extrañas que algunos usuarios experimentan.

Un reportaje de la revista Rolling Stone ha destapado historias de gente que, tras conversar mucho de sus problemas y creencias con estos chatbots, parecen desconectarse de la realidad, creyéndose ideas bastante "locas". Esto nos lleva a una pregunta clave: ¿qué tan seguro es esto y cuándo es momento de buscar ayuda profesional de verdad?

Testimonios bizarros sobre este uso de la IA

Los testimonios, sacados de un blog del portal Reddit, en su mayoría, explican por sí solos la complejidad del asunto. Imagínense esto: una señora llamada 'Kat' cuenta que su esposo, después de meterse de lleno a preguntarle "cosas filosóficas" a la IA para "encontrar la verdad", terminó creyendo que era el tipo con más suerte del planeta; el hombre, según Kat, sentía que era alguien "especial que puede salvar el mundo", al punto que ella lo compara con esas series donde la tecnología se sale de control.

Tralalero Tralala, Bombardilo Cocodrilo y Tung Tung Sahur: ¿Qué son y qué significan? Leer más

Y hay más. La esposa de un mecánico en Idaho, Estados Unidos, relató que su marido se convenció de que el chatbot, al que bautizó "Lumina", había cobrado vida gracias a él. "Lumina" supuestamente le dio el título de "portador de la chispa" y hasta ¡planos para un teletransportador! La señora confesó: "Tengo que tener cuidado con lo que digo, porque siento que me dejará o se divorciará si le cuestiono esta idea".

Incluso, un señor contó que su exesposa, después de que se separaron, empezó a decir que "hablaba con Dios y los ángeles a través de ChatGPT". La mujer cambió toda su vida para ser una especie de guía espiritual online, todo, según él, "potenciado por un ChatGPT Jesús".

El problema, radica en que no es que Chat GPT cause una "psicosis" o desconexión de la realidad, de hecho es peor que eso. Al ser una herramienta -casi- perfecta de creación, puede argumentar cientos de enunciados que alimenten el sesgo de confirmación (convicción) de una persona que tenga "delirios". No es lo mismo contarle esas ideas a un amigo, por ejemplo, que te señalará errores o excesos, a que te siga la corriente una máquina, que hasta es muy complaciente al responder a quien sea.

Para entender mejor este panorama y traerlo a nuestra realidad local , EXPRESO consultó a Odalis Chiquito, psicóloga clínica con maestría en psicoterapia, quien nos ofrece una perspectiva profesional fundamental.

¿Qué recomienda una profesional?

Si conoces a alguien que confiese más de la cuente, o confíe casi de forma ciega en lo que le diga la IA, presta atención a esto: "Un brote o episodio psicótico, cuya diferencia principal es la duración en el tiempo, son situaciones serias", explica Chiquito. Detalla que un brote es una pérdida corta del contacto con la realidad, con alucinaciones y delirios, mientras que un episodio psicótico es más largo, pudiendo durar semanas o meses.

El enemigo invisible: cómo la contaminación afecta la salud cerebral Leer más

Sobre el rol específico de la inteligencia artificial en estos casos, la experta comenta: "Según estos casos, el contacto continuo con ChatGPT podría ser un nuevo factor o un agente detonante. Desde mi opinión como psicoterapeuta cognitivo-conductual, que me baso más en los pensamientos, emociones y las conductas, el rol que cumple ChatGPT en estos casos no es de ocasionar brotes psicóticos, sino más bien es de agravamiento de los síntomas, y esto debido a la constante validación de los pensamientos delirantes".

La psicóloga Odalis Chiquito también ofrece una guía clara sobre cómo actuar si en nuestro entorno, aquí en Guayaquil o en cualquier parte, notamos que alguien parece estar perdiendo el contacto con la realidad o tiene estas ideas extrañas, ya sean de persecución, religiosas o de sentirse alguien súper importante.

"Lo primero que tenemos que hacer es analizar si está en riesgo su vida o la de alguien más. Muchas veces estas ideas vienen acompañadas de conductas autolesivas y/o agresivas", advierte Chiquito. En tales circunstancias, la recomendación es directa: "En esos casos es imprescindible trasladarlo a centros psiquiátricos que cuentan con personal capacitado y puedan estabilizarlo".

Y, también, insiste que la verdadera ayuda, el diagnóstico certero y el tratamiento adecuado solo pueden venir de profesionales de la salud mental.

Para más información de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!