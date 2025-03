¿Dónde puedo obtener ayuda psicológica gratuita en Guayaquil?

Es normal no sentirse bien; lo que no ayuda, es guardarse las cosas y no buscar la ayuda necesaria. Guayaquil ofrece un amplio abanico de servicios psicológicos gratuitos a través de varias instituciones municipales.

Lugares donde buscar ayuda

Primero, está la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, que es responsable de abordar casos de violencia o vulneración de derechos. Ofrece terapia psicológica gratuita tanto para las víctimas como para sus familias. Las consultas se llevan a cabo en el Centro Municipal de Gómez Rendón, entre Noguchi y Rumichaca, de lunes a viernes de 8:30 a 17:00.

La Empresa Pública Municipal DASE proporciona talleres de salud emocional, los cuales ayudan a fortalecer el desarrollo emocional y social de los participantes. Estos talleres abarcan técnicas de estabilización respiratoria y relajación en situaciones de crisis, y son ideales para personas que enfrentan ansiedad, baja autoestima y otros retos emocionales similares. Los interesados pueden acercarse a los puntos municipales indicados en redes sociales o solicitar un taller para grupos más grandes a través de la Ventanilla Universal.

En los Centros Municipales de Apoyo se ofrece atención terapéutica especializada para niños y adolescentes con y sin discapacidad, centrada en habilidades conductuales, sociales y emocionales. También se brinda apoyo a adultos que han perdido la visión y necesitan asistencia emocional para adaptarse a su nueva situación.

Los servicios de la Dirección de la Mujer incluyen atención psicológica inicial para mujeres en situación de violencia de género, proporcionando un espacio seguro para la escucha activa y evaluación inicial, además de orientación sobre recursos disponibles y derechos.

Segura EP, por su parte, también ofrece este servicio en los Centros de Equidad y Justicia. Estos centros ofrecen un rango completo de servicios incluyendo asesoría legal y procesos terapéuticos, disponibles en el Terminal Terrestre de Guayaquil y en el edificio Valra durante los horarios de oficina de 8:30 a 17:00.

La Dirección de Salud trabaja a través de la Unidad de Bienestar Emocional y Mental (UBEM), ofreciendo servicios psicológicos en el Hospital Municipal Bicentenario de Guayaquil y en el Centro Médico Casa Guayaca, con horario de atención de 08:00 a 16:00.

