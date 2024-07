Los 'fit influencers' aumentan la presión por el físico en los adolescentes

¡Quiero ser como ellos! La frase más repetida en jóvenes amantes de la vida 'fit' de los creadores de contenido. En ese afán por emular sus rutinas saludables se olvidan de consultarles a especialistas: qué tan recomendable es para mi organismo no ingerir tal producto, cuántas horas ir al gym o peor aún, qué tipo de ejercicios debo hacer para lograr cambios deseados. Al fin y al cabo, seré como ellos y seré 'top' ante mis amigos y seguidores.

Así se potencian los conocidos ‘fit influencers’. Este grupo motiva a los adolescentes a adoptar hábitos de vida saludables, aunque también pueden perpetuar estándares poco realistas y presiones sobre la apariencia física. "Entre un 7 % y un 14 % de adolescentes compara a menudo o muy a menudo su apariencia con la de los fit influencers, lo que puede incidir en su imagen corporal y autoestima", comenta la doctora.

Según un estudio realizado por Fundación Mapfre y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) entre jóvenes de entre 11 y 17 años, al ver publicaciones de influencers relacionadas con productos de alimentación o relacionados con el aspecto físico, uno de cada siete siente que no está a la altura, que su cuerpo no cumple con el estereotipo socialmente aceptado.

Los 'fit influencers' motiva a los adolescentes a adoptar hábitos de vida saludables. EFE

Es más, uno de cada ocho declara que llega a sentirse frustrado o ansioso porque él o ella no puede alcanzar esa imagen que transmiten sus ídolos en las redes sociales. “La cita es personalizada y acorde a las necesidades de cada persona y organismo. Se prioriza la calidad de vida. El abordaje médico es integral y con un amplio equipo”, explica Ingrid Martínez, nutricionista con 12 años de trayectoria en el ámbito de la salud.

El peso del aspecto físico

Quizá por el grado de cercanía y confianza que atribuyen a los creadores de contenidos en redes sociales, con quien establecen relaciones parasociales en los estudios españoles: el 52% dice que se siente cómodo, como si estuviera con un amigo, cuando ve a su influencer favorito; y el 26% directamente afirma que siente que es su amigo.

“Aún hay mucho camino por recorrer debido a que al momento la población no tiene la cultura de prevenir las enfermedades, no concientiza en que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles”, alega Karina Pazmiño, coordinadora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la UIDE.

Los aspectos que debes seguir para mejorar tus estilos

Fomentar la autoaceptación corporal y la valoración de la diversidad física y promover un entorno social que priorice el bienestar emocional por encima de las apariencias externas. Educar a los jóvenes sobre cómo discernir y cuestionar los mensajes y las imágenes que consumen.

Reforzar la comprensión de la diferencia entre lo saludable y lo estético. Promover un enfoque equilibrado y realista hacia la salud y el mundo fitness. Es oportuno separar citas médicas con especialistas que manejen tu alimentación.

