Álvarez: "No puedo decirle a la mujer que se desnudó: no te desnudes. No soy Dios"

Que no son los únicos responsables y que a la ciudadanía le urge apropiarse de la cuidad y hacerla respetar, sentenció. Durante el enlace radial de cada miércoles, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se refirió al escándalo que se registró en el Cerro Santa Ana días atrás; cuando, como quedó registrado en un video, se observa a cuatro mujeres bailando en un área pública del sitio. Una de ella, como fue viralizado, se despojó de sus vestimentas y finalmente quedó desnuda durante varios segundos, mientras seguía bailando al son de la música y al frente de decenas de testigos. Luego volvió a colocarse sus pantalones, mientras mantenía sus pechos descubiertos.

El hecho, por el que el Municipio de Guayaquil abrió una investigación para ubicar a los causantes de un evento clandestino, ocurrido en la madrugada del domingo, 30 de junio de 2024, será sancionado de acuerdo con lo que estipula la ordenanza vigente. A decir de Segura EP, según detalla la Ordenanza de Coordinación de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Cantón Guayaquil’, es deber de todo ciudadano promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación para asegurar una convivencia pacífica de las personas. Por lo que, por consumir alcohol o sustancias sujetas a fiscalización en espacios públicos, "los responsables tendrán una multa de 1 a 3 salarios básicos unificados, sin perjuicio de las investigaciones y juzgamiento de los delitos que correspondan".

Ante el video difundido sobre concentración en el Parque del Cerro, informamos: pic.twitter.com/aeBzHN0mlQ — Segura EP (@segura_ep) July 1, 2024

Las escalinatas del Cerro Santa Ana hasta hace algunos años permanecía llena de visitantes. Ahora, incluso los fines de semana, la afluencia es mejor. Pese a que el sitio es histórico. Miguel Canales Leon

Segura EP dice que han atendido 79.000 alertas del ECU911 por “incivilidades”. La entidad pide que se denuncie este tipo de actos para articular con la Policía y sancionar a quienes lo provocan.



Pero sobre este hecho, en el que los desnudos según los abogados consultados por EXPRESO no constituyen una infracción penal puesto que en el actual COIP, esa norma no existe; Álvarez cuestionó, más allá de las sanciones que puedan o vayan imponerse o no, que la ciudadanía no haya reaccionado como debía.

Las Peñas es uno de los sectores considerados más bonitos de la ciudad, pero entre semana tiene pocos visitantes. Hace unas semanas, en el sitio se reportó un robo que se viralizó en redes. FREDDY RODRÍGUEZ

"Nosotros queremos incentivar ese sentido de pertenencia por Guayaquil, queremos y necesitamos cuidar a nuestra ciudad. Miren lo que pasó el fin de semana con esa mujer que se desnudó en el Cerro, en Las Peñas, que porquería. La gente hoy nos dice que dónde está o estuvo la Alcaldía. Pues yo también quiero saber dónde está el Gobierno y la Policía. Y es que nos hemos malacostumbrado: como no hay Estado ni hay Gobierno, todo lo tiene que hacer la Alcaldía. Pero a ver, con lo ocurrido todos los ciudadanos tienen que indignarse. No veo a uno indignado o reclamándole a esa mujer que se desnudó en Las Peñas. Tampoco puedo estar a lado de esa mujer diciéndole: oye, no te desnudes. No soy Dios. No estoy en todos lados...", aseguró Álvarez; quien se refirió al problema al hablar de la necesidad de apropiarse de la ciudad.

Agregó que no hay ninguna ciudad en el mundo que sin la intervención, sin la indignación y sin el sentido de pertenencia a los ciudadanos pueda salir adelante. Y frente a ello, el primer edil pidió al MIES y a otras entidades de Gobierno que se hagan presentes en Guayaquil. "Reclamemos además, pero hagámoslo bien. Si el ciudadano no se empodera y está solo desde las redes sociales criticando, no vamos a salir adelante. Nunca", sentenció

Para la ciudadanía, situaciones de este tipo, a las que han calificado de "nefastas", deben detenerse a como dé lugar.

"Es verdad, sí me pareció horrible que nadie en el sitio haya evitado que la mujer se quite la ropa. Hoy lo que hacen es grabar y por esos sus pechos los ha visto cada familia del país. Aquí la culpa o responsabilidad de ese caso recae sobre todos, empezando por la mujer; y seguido del Municipio, que por ser el cerro y Las Peñas una zona turística no tiene la debida seguridad. Claro, que la Policía también debió estar ahí. En fin, la culpa es de todos. Y todo se complica porque entre autoridades nunca hablan ni planifican respecto a donde estará su personal. Si no hubo un solo agente de ningún tipo vigilando, podían hasta convertir las gradas y los balcones del Santa Ana en un hotel de paso. ¿Y quién diría algo? Nadie. Todos solo iban a grabar", pensó Leticia Peña, residente del centro de Guayaquil.

