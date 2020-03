Escribir es terapéutico, hazlo mientras permaneces en casa

Escribir trae muchos beneficios para su salud mental, reduce la ansiedad, ayuda al autocontrol, aclara las ideas, etc.

La salud sanitaria en casa es importante, pero la mental es fundamental en estos tiempos de aislamiento obligatorio, a través del cual nuestra rutina ha sido cambiada y de no saberla manejar, puede traer serias complicaciones como depresión, ansiedad y estrés, debilitando nuestro sistema inmunológico, volviéndolo blanco fácil para cualquier enfermedad.

“La escritura es la pintura de la voz”, es la frase del escritor, historiador, filósofo y abogado francés, François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire. Y es real, al escribir estás soltando tus pensamientos y eso es liberador. En un cuaderno escribe cómo te sientes en este momento (tienes coraje, tristeza, desesperanza, etc.), apunta qué te preocupa (el tiempo que esto demore, la economía del país, enfermarme, etc.), pero también qué puedes hacer para sentirte mejor (comer mejor, dormir bien, conversar con mi familia, entre otras opciones).

Anímate a escribir tu propio diario, aconseja la psicóloga clínica Susana Osorno, quien señala la importancia de analizar nuestro vivir antes y después del covid-19.

Escribir qué va a hacer cuando salga de esta situación, hacer un plan de vida. Y algo muy importante para la experta en salud mental: escribir una lista de agradecimiento de este tiempo. Sí, enfocarnos en lo positivo: pasar más tiempo con mi familia, por fin dedicarme a hacer aquello que he postergado en casa, terminar de leer aquel libro, etc.

De igual manera escribir te ayuda a tener autocontrol. Quizá estás en tu casa, que no es muy amplia y vives con mucha gente y no cuentas con demasiada privacidad y quieres gritar, pues hazlo, pero en tu cuaderno, desahógate con él y no te descargues con tu pareja, tus hijos o con el primero que se te cruza.

Maria Konnikova, psicóloga en la Universidad de Harvard (Estados Unidos) y escritora, contó al portal La vanguardia que una amiga de ella sufría de migraña y su médico tratante le recomendó escribir ‘El diario de las migrañas’. El galeno le sugirió que anotara las horas en las cuales empezaba la migraña, cuándo terminaban, qué había comido ese día, etc. y se dio cuenta que comer ciertos alimentos y tener determinados hábitos (dormir poco, situaciones de estrés, etc.) desencadenan sus crisis. Llevar un registro le ayudó a identificar qué provocaba su problema.

Asimismo Gillie Bolton, investigadora del King’s College de Medicina y Arte de la Universidad de Londres, afirma que escribir un diario aumenta la confianza en uno mismo, potencia la autoestima y motivación .

Puedes escribir con esfero o en computador, la idea es que lo hagas, pero en el siguiente video conoce otros beneficios de escribir a mano: