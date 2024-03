Envejecer, proceso bello e inevitable

En una sociedad obsesionada con la juventud eterna y los ideales de belleza, a menudo se pasa por alto un hecho inevitable: queramos o no, todos envejecemos. Es que, aunque las redes sociales cuentan con miles de consejos o tratamientos quirúrgicos y estéticos para mantener una apariencia joven, la realidad es que no se puede huir del proceso natural de la vida. Es por eso que, en lugar de negar este hecho, es crucial explorar cómo podemos llegar a envejecer saludable tanto física como mentalmente.

Una buena actitud ante todo

La doctora Denisse Tafur, psiquiatra y psicogerontóloga graduada en la Universidad Maimonides (Argentina), comenta que cuidar la salud mental (sea o no que tenga una patología o trastorno mental), es de suma importancia en cada fase de la vida, incluyendo los años previos a la tercera edad. El amor propio desempeña un papel fundamental porque, al cultivar una relación positiva y compasiva con uno mismo, se logra abrazar los cambios físicos y emocionales con aceptación y gratitud hacia las experiencias vividas. Además, a medida que envejecemos, nuestras actividades y prioridades pueden cambiar.

Por eso, es fundamental encontrar nuevas fuentes de satisfacción y bienestar. Por ejemplo, “si ya no tiene el trabajo que mantuvo por años y su estilo de vida es distinto, la clave es disfrutar el presente y promover intereses que, por el ajetreo de las responsabilidades diarias, había dejado atrás”, dice Tafur.

Cantar, tocar el piano, pintar cuadros, hacer tazas de cerámica, jugar ajedrez, leer e ir a clases de baile; son algunas actividades que puede hacer en pareja, con amigos o en familia.

El arte ayuda a mantener la mente ocupada Freepik

Al centrarse en lo que le trae alegría, puede mantener una actitud positiva hacia el envejecimiento y encontrar un mayor sentido de plenitud y realización. Al hacer estas actividades, también existe la estimulación cognitiva e incrementa la interacción social con quienes ama. “Es de suma importancia evitar el aislamiento que usualmente se genera al llegar a la tercera edad”, dice Tafur.

Recuerde que su físico, trabajo o estatus económico no dicta quién es y su valor como persona. Si no se siente bien, no sabe cómo afrontar esta nueva faceta y cree que no tiene con quien dialogar sobre cómo se siente, no dude en ir con un profesional.

Cuidar tu salud es parte del amor propio

El envejecimiento saludable comienza con la prevención y el reconocimiento temprano de los factores que pueden afectar la salud de forma integral. La geriatra Carmen Sucre, docente universitaria y miembro fundador de la Asociación Ecuatoriana de Psicogeriatría, detalla que un estilo de vida sedentario y una mala alimentación pueden contribuir al deterioro fisiológico y afectar la calidad de vida en la vejez. “Desde los 40 o 50 años es crucial adoptar una esquema preventivo, con evaluaciones médicas integrales con el geriatra que permitan identificar a tiempo posibles enfermedades para tener un buen envejecimiento”, enfatiza.

Entre las condiciones de salud más comunes en esa etapa se encuentran las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes y el colesterol alto. Además, en ocasiones, también se observan alteraciones en la microbiota intestinal, fragilidad ósea, problemas de movilidad y de la piel, junto con desafíos en la función renal y hepática.

Debido a esto, la doctora Sucre, quien es directora técnica del centro de adultos mayores Memory, recomienda mantener una alimentación equilibrada (priorizando las proteínas), hidratarse constantemente (con agua o suero oral), dormir al menos ocho horas y realizar actividades físicas regulares (como caminar 30 minutos diarios, subir y bajar las escaleras o hacer ejercicios de bajo impacto como nadar).

Caminar es un buen ejercicio GRANASA

La experta también aconseja la suplementación con vitamina D, B12, glutamato y proteína en polvo. “El envejecimiento no es un proceso solo de enfermedades, es un proceso fisiológico de nuestra vida. Al cuidarse, podemos llegar a él en nuestra mejor versión”, dice Sucre.

¿Cómo se refleja el envejecimiento físicamente?

Nuestra piel, al ser el órgano más grande de nuestro cuerpo, también tiene cambios a causa de la vejez. La doctora María Fernanda Carvajal, diplomada en dermatoscopia y en oncología cutánea, explica que cada capa de la piel se modifica: la epidermis se adelgaza, en la dermis (la cual da el soporte) se genera menos colágeno y en el tejido celular subcutáneo disminuye la grasa.

Además, la experta detalla que existen dos tipos de envejecimiento: el intrínseco y el extrínseco. “Mientras que el primero es inevitable, está asociado a la edad y al paso cronológico del tiempo; el segundo se puede prevenir y está relacionado al envejecimiento prematuro que se genera a causa de factores externos como la mala alimentación, el consumo de alcohol, fumar y la exposición al sol”.

Carvajal, quien atiende en la clínica Kennedy Samborondón, detalla cuáles son los cambios que pueden surgir en el campo dermatológico previos a la llegada de la tercera edad y qué hacer en casa si no desea realizarse ningún tratamiento estético invasivo.

En el rostro

Cambio: Las arrugas y manchas en la piel son los problemas que más se presentan en esta zona.

Qué hacer: En el día, lave el rostro, coloque un suero (con antioxidantes como la vitamina C), crema hidratante y protector solar. Antes de dormir, aplique un sérum (puede ser de resveratrol, niacinamida o derivados de la vitamina A) y crema hidratante.

La sequedad de la piel se combare con cremas hidratantes Pexels

En el cuerpo

Cambio: Piel deshidratada. En casos más graves podría haber descamación y eczemas. Los brazos y piernas son las zonas propensas a la resequedad.

Qué hacer: Tomar baños cortos con agua templada o fría (no caliente) y usar un jabón cremoso con PH ácido 5.5 y sin fragancia. Luego de la ducha, secar el cuerpo a toquecitos con una toalla y finalmente colocar una crema hidratante.

En el pelo

Cambio: Se presenta la alopecia androgenética y el pelo se hace más fino.

Qué hacer: Aplicar minoxidil tópico diariamente en el cuero cabelludo ayuda a estimular el crecimiento de la hebra capilar y a desacelerar la calvicie.

En las uñas

Cambio: Las uñas se hacen más gruesas y existe una alteración en su textura (ya no son lisas y tienen una apariencia estriada).

Qué hacer: No existe un tratamiento preventivo para el cambio de las uñas. En caso de manchas blancas, amarillas verdosas o negras debe ir a un especialista.

