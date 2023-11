Que la menopausia no afecte tu vida sexual

No todo está perdido con la menopausia

Al llegar a esta etapa de la madurez, que involucra al climaterio, proceso que comprende el antes, durante y después de la menopausia, los temores de lo que podría suceder con su cuerpo pueden ser abrumadores. Uno de los más frecuentes está relacionado con la baja de la libido y por ende de la actividad sexual con su pareja.

Este tipo de complicaciones (la disminución del deseo sexual) se presentan en la mujer debido a que los niveles hormonales de estrógeno y testosterona disminuyen. Sin embargo, este no es un factor predominante. A criterio de la ginecobstetra Carmen Martínez “la sexualidad en la menopausia depende de cómo la mujer ha manejado desde antes (del climaterio) la vida sexual con su pareja”. Hace énfasis la especialista en que la libido no decrece por la falta de estas hormonas, aunque reconoce que sí afectan el estado emocional.

“Ese sube y baja de emociones, sumado a problemas previos de la pareja sí ejerce influencia en la libido y en su forma de ver las cosas”, explica la doctora Martínez.

Tener una buena predisposición a la vida ayuda a estabilizar los cambios hormonales Freepik

No todo está perdido

La menopausia no se presenta igual para todas. En algunas, más son los efectos físicos, y en otras, los psicológicos. En ese sentido la sexóloga Ivonne Zamora indica que “la menopausia no siempre se debe patologizar. Es una etapa más de la vida, no tiene por qué afectar la sexualidad de la mujer. Somos seres sexuales hasta que morimos”.

Sin embargo, en esta fase podrían presentarse desde falta de lubricación, problemas con el orgasmo, dolor genital, hasta disminución del deseo sexual, etc.

A nivel psicológico se altera la autoestima y el autoconcepto. Además de experimentar ansiedad, depresión, angustia y más, aunque no son características que siempre se presenten, recalca la terapeuta.

Preguntas frecuentes

¿Qué hacer para disminuir los efectos de la menopausia?

La ginecobstetra recomienda llevar una dieta balanceada, hacer mínimo 30 minutos de ejercicio al día y cuidar su salud mental pues “la actitud positiva ayuda a mejorar la parte hormonal”, añade.

¿Los tratamientos con estrógeno son beneficiosos?

Si, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia recomienda utilizarlos desde la pre menopausia no solo para elevar la estabilidad sexual sino para que los órganos no envejezcan rápidamente.

¿Quién no los puede utilizar?

Estos tratamientos tienen que ser recetados por profesionales de la salud y son ellos los que decidirán si los estrógenos son funcionales para su cuerpo. Esta hormona suele evitarse en pacientes con antecedentes familiares de cáncer de mama.

¿Por cuánto tiempo se debe aplicar estos tratamientos?

Siempre que lo necesite y no afecte su salud. La experta enfatiza en que no necesariamente las mujeres que dejen de utilizarlos van a perder la libido.

