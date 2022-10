El final de los ciclos menstruales parece emocionar a muchas, una de ellas es Marcia Naula, quien le cuenta a EXPRESO que la menopausia le ha significado "una etapa increíble" porque ya no gasta en toallas sanitarias, no se preocupa por quedar embarazada, de mancharse accidentalmente, de sufrir de cólicos menstruales o de acné; se siente empoderada y amada por su pareja. Sin embargo, no todo es felicidad como parece.

Los cambios de humor, los sofocos y la disminución del deseo sexual son algunas de las experiencias que viven las mujeres debido a la alteración hormonal en esta etapa.

Los ovarios de una mujer dejan de liberar óvulos por eso el cuerpo produce una menor cantidad de las hormonas femeninas (estrógeno y progesterona) y, los menores niveles de estas hormonas causan los síntomas de menopausia.

¿Qué es la menopausia? La menopausia es un proceso biológico natural, no es una enfermedad y consiste en el cese permanente de la menstruación. El periodo abarca 4-5 años previos (premenopausia) a este hito y en adelante (posmenopausia); es lo que llamamos climaterio y es la consecuencia de la declinación de las hormonas sexuales en la mujer. También existe la menopausia quirúrgica que sucede cuando los tratamientos quirúrgicos ocasionan una disminución de estrógenos, esto puede suceder cuando se extirpan ambos ovarios.

Por un acuerdo entre la Sociedad Internacional de la Menopausia (SIM) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde el año 2000, todos los 18 de octubre se conmemora el día mundial de la menopausia.

Aunque la edad promedio de inicio del climaterio se sitúa en torno a los 48 años, son muchos los factores físicos, biológicos y medioambientales que condicionan este momento: edad de la primera regla, número de hijos, factores genéticos, historial ginecológico, obesidad, etc. En el 47 % de los casos la menopausia se produce entre los 46 y los 50 años mientras; un 32 % entre los 51 y los 55 años; un 6 % tiene una menopausia precoz (antes de los 40 años) y un 2 % una menopausia tardía (después de los 55 años). La menopausia tardía es más frecuente entre las mujeres obesas.

¿Cuáles son los síntomas? Fanny Soto, ginecóloga con experiencia en tratamientos menopáusicos, especialista en estética genital y tratamientos de rejuvenecimiento y salud vagina, refiere varios síntomas frecuentes: sofocos, calores, cansancio, decaimiento, poco ánimo y resequedad en piel, boca, ojos y vaginal.

La menopausia desencadena muchas veces en conflictos matrimoniales, por el dolor e incomodidad que podrían causar las relaciones sexuales, por eso los especialistas recomiendan atención oportuna.

¿Cómo llevar la menopausia? Mirella Franco, ginecobstetra, menciona que es imprescindible que exista una buena nutrición, ejercicios físicos, actividades que liberen el estrés, vitaminas necesarias como el ginseng, calcio, isoflavonas que mejoran el estado anímico, un apoyo farmacológico guiado por su especialista de confianza y sobre todo el apoyo familiar.