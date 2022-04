Durante mucho tiempo la menopausia ha sido un tema tabú. Actualmente, la sociedad está experimentando una cierta apertura hacia esta fase de la vida femenina, y muchas mujeres de renombre hablan sin reparos de los síntomas relacionados con ella.

La estrella de Hollywood Salma Hayek, de 55 años, explicó en una entrevista que sus senos han crecido considerablemente debido a la menopausia. La exprimera dama estadounidense Michelle Obama, de 58 años, también habla de sus experiencias en un episodio de su podcast: “Es como si tuviera un horno dentro mío”.

La jefa de Gobierno de Escocia, Nicola Sturgeon, afirmó en una entrevista con el periódico británico The Guardian que se sentía obligada a hablar de la menopausia. La condesa británica Sofía de Wessex (57 años) aboga por la eliminación del tabú que rodea a esta fase de la vida femenina en el mundo laboral.

La razón: según las estimaciones, alrededor de 900.000 mujeres en el Reino Unido han dejado su trabajo durante la menopausia, por ejemplo, porque no podían conciliar sus tareas con los síntomas del climaterio.

El libro Woman on Fire (Mujer en llamas), en el que la ginecóloga estadounidense Sheila de Liz derriba los tópicos sobre la menopausia, aterrizó en las listas de los más vendidos. El tema también desempeña un papel en la nueva temporada de la icónica serie estadounidense ‘Sex and the City’, rebautizada ‘And Just Like That’: sus respectivos personajes ya han superado los 50 años y se encuentran precisamente en esta etapa.

Pero si se pregunta en la calle qué es exactamente la menopausia, la respuesta de muchos, sobre todo de los jóvenes, suele ser algo así como: “Tendría que buscarlo en Google”.

Katrin Schaudig, ginecóloga y presidenta de la Sociedad Alemana de Menopausia, tiene sin embargo la impresión de que el tema menopausia, o climaterio, se ha vuelto más aceptable socialmente. “Hay una cierta sacudida en la sociedad que hace que las mujeres se avergüencen menos de su menopausia y sean más propensas a decir: “Qué se le va a hacer, hay que llevarla con paciencia”.

O para decirlo más concretamente: las mujeres simplemente se han vuelto más seguras de sí mismas. Sin embargo, según Schaudig, hay otra razón bastante banal: “Se trata de la generación de las ‘baby boomers’ (nacidas entre 1957 y 1977). Es la generación con mayor cantidad de mujeres de la historia. Así que es la pura masa la que hace la diferencia”.

Schadig acota que la impresión de que la menopausia se haya vuelto más aceptable no es un hecho que se haya constatado en la consulta, ya que esta siempre ha sido un espacio protegido. “Las mujeres siempre han hablado de ello abiertamente aquí”, asevera Schaudig, y añade que se trata más bien de que el tema ha llegado a la sociedad.

Pese a que aún existe el tópico “tiene la menopausia, ya está vieja”, finalmente se le ha perdido el miedo al climaterio, puntualiza.

¿Por qué sigue existiendo esta ecuación en tiempos de anuncios de tampones en los que la sangre ya no es azul, sino roja, y del boicot del año pasado a los guantes de látex rosa desarrollados por dos empresarios alemanes para desechar artículos sanitarios?

“En contraste con la menstruación, asociada a la feminidad y la fertilidad y, por lo tanto, aceptada en la sociedad, la menopausia es un recordatorio de la transitoriedad”, afirma Diana Helfrich, farmacéutica, periodista científica y autora de un libro sobre el tema.

Helfrich ve una nueva apertura hacia la menopausia, especialmente en Internet. “Lo noto especialmente en las nuevas cuentas de Instagram”, indica la experta explicando que esta red social permite a las mujeres compartir sus experiencias y crear redes. En su opinión, esta ventaja también se traslada a la vida real. “Como todo fenómeno de Internet termina llegando inevitablemente a la vida real”, puntualiza.

Según Klaus Doubek, presidente de la Asociación de Ginecólogos de Alemania, Internet es también el espacio ideal para intercambiar opiniones sobre temas personales y especialmente estigmatizados. “La posibilidad de una comunicación anónima y la consiguiente reducción de la estigmatización deberían favorecer la apertura”, afirma.