Ecoline: el hotel móvil que recorrerá la naturaleza sin alterar el ecosistema

El proyecto conceptual ‘Ecoline’ “no es simplemente un hotel, sino un ecosistema vivo que se mueve con la naturaleza, redefiniendo la hospitalidad”, según el equipo de Hayri Atak Architectural Design Studio (HAADS).

Habitualmente son los turistas y viajeros quienes acuden a un hotel para hospedarse, descansar, dormir y disfrutar de las comodidades y servicios que les ofrece su alojamiento, tomándose un respiro entre sus excursiones por la naturaleza.

Pero en un futuro cercano podría ser el propio cuarto de hotel, dotado de movilidad, el que lleve a los huéspedes a recorrer lugares con atractivos naturales para observar, desde la intimidad de su habitación, incluso desde su cama o salón, la fauna, flora y paisaje que los rodea, sintiéndose inmersos en la naturaleza, en armonía con el ambiente y con máximo confort, incluso cuando el clima exterior es extremadamente frío o caluroso.

(Te puede interesar: Cinco usos de la inteligencia artificial que transforman la hostelería)

Esto será posible cuando se haga realidad, es decir cuando se construya y pongo en marcha, el proyecto Ecoline, diseñado por el estudio de arquitectura Hayri Atak Architectural Design Studio (HAADS), que ahora está en su fase conceptual, de definición de ideas y objetivos generales, y de exploración de su viabilidad.

Del hospedaje estático al alojamiento dinámico



“Ecoline no es simplemente un hotel, sino un ecosistema vivo que se mueve con la naturaleza combinando arquitectura, tecnología, ecología y sostenibilidad”, explican desde HAADS. (www.hayriatak.com), con sede en Estambul (Turquía).

La principal innovación de este sistema de hospedaje futurista es que estará compuesto por decenas de unidades móviles con ruedas, consistentes en estructuras similares a vagones ferroviarios que se desplazarán sobre raíles y tendrán sus cuatro laterales acristalados, en su mayor parte, permitiendo una visión panorámica del exterior en 360 grados.

Las unidades móviles del hotel ‘Ecoline’, similares a vagones de tren, con cama doble, zona estar y laterales acristalados, permiten que su huéspedes disfruten de una visión panorámica del entorno, al desplazarse por espacios naturales, observando la fauna, la vegetación y el paisaje, inmersos en la naturaleza. Efe

Las unidades móviles dispondrán de persianas que los huéspedes podrán bajar automáticamente mediante un sistema eléctrico cuando así lo deseen, cubriendo las superficies laterales traslúcidas para mantener la privacidad del interior y resguardarlo de las miradas ajenas, en ciertos tramos de su recorrido.

Estas habitaciones móviles también podrán equiparse con mesas, transformándose en pequeños restaurantes, aptos para disfrutar de una experiencia gastronómica en pareja o en familia o para celebrar reuniones y comidas de empresa.

RELACIONADAS En Samborondón se creará un hotel con más de 150 habitaciones

Viaje a la naturaleza desde la estación central



“Todos los viajes en Ecoline comenzarán en la estación central, donde los huéspedes seleccionarán el entorno que quieren visitar y el punto de embarque preferidos”, explican desde HAADS.

“Desde esta estación principal, las unidades móviles seguirán rutas personalizadas que combinarán diversas experiencias”, según puntualizan.

Explican que los huéspedes podrán pescar junto a un lago, explorar la permacultura (creación de ambientes sostenibles y regenerativos que imitan los patrones y relaciones de los ecosistemas naturales) y participar en actividades agrícolas como el ordeño y la recolección de huevos, observar la fauna en el bosque, cruzar arroyos o disfrutar de vistas panorámicas desde acantilados y plataformas en las copas de los árboles.

Los módulos rodantes se desplazarán lentamente, a velocidad de paso humano, día y noche, permitiendo que sus ocupantes observen el entorno (bosques, selvas, campos o lugares con hielo y nieve), transitando por áreas salvajes o sectores especialmente acondicionados con animales en semilibertad, según el proyecto. Efe

“Ecoline redefinirá la hospitalidad a través de la movilidad y la sostenibilidad. Sus unidades móviles recorrerán diversos paisajes, transformando la habitual condición estática del alojamiento en un viaje en armonía con el medio ambiente, permite a las personas reconectarse con el mundo natural”, según HAADS.

Explican que el objetivo de este proyecto es “proponer una nueva forma de vivir y experimentar la naturaleza sin alterar su delicado equilibrio, sino moviéndose a su propio ritmo”.

“Este enfoque transformará la arquitectura de un hospedaje, que pasará de un simple refugio a un escenario de interacción, donde la presencia humana se alineará con los ciclos ecológicos”, destacan.

Vistas panorámicas e inmersión en la naturaleza



Las vistas panorámicas desde el borde de los acantilados serán espectaculares según los autores del proyecto Ecoline. Efe

“Ecoline transformará el alojamiento en un viaje totalmente personalizado. Los huéspedes podrán planificar su día a través de una aplicación (app) específica para este sistema, programando recorridos que pasarán por serenos lagos, interiores boscosos, miradores en las copas de los árboles y ofrecerán vistas panorámicas desde el borde un acantilado”, enfatizan.

Señalan desde HAADS que “las unidades móviles funcionarán principalmente con energía solar, lo que reducirá su impacto ambiental”, y “las estructuras del sistema estarán cuidadosamente ubicadas para minimizar la intervención humana en la topografía, preservando el paisaje natural y el equilibrio ecológico”.

Inamhi emite alerta de lluvias intensas en Ecuador hasta el 18 de octubre Leer más

“La vegetación y las áreas de vida silvestre estarán protegidas, garantizando que cada recorrido por el sitio se desarrolle en armonía con el ecosistema circundante”, apuntan.

“Cada viaje de Ecoline será único, combinando a la perfección paisajes y experiencias interactivas, transformando cada estancia en una exploración enriquecedora y totalmente personalizada del ecosistema vivo”, aseguran desde HAADS.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.