Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Inhami
Ciudadanos enfrentan condiciones climáticas adversas durante la temporada de lluvias en Ecuador.SECRETARIA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS

Inamhi emite alerta de lluvias intensas en Ecuador hasta el 18 de octubre

Lluvias intensas y tormentas en Ecuador, con énfasis en Amazonía, Sierra y Litoral hasta el 18 de octubre

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una nueva advertencia meteorológica para Ecuador, vigente desde el domingo 12 hasta el viernes 18 de octubre de 2025. El organismo advierte sobre la presencia de lluvias de alta intensidad, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que afectarán principalmente a la Amazonía, la Sierra y el norte del Litoral. Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante posibles crecidas de ríos, deslizamientos y acumulación de agua en zonas urbanas.

(Te invitamos a leer: ¿Qué es una ola de frío y qué dice el INHAMI sobre su supuesto impacto en Ecuador?)

Zonas más afectadas y acumulación de lluvias

Según el pronóstico oficial, se espera una acumulación de hasta 54 mm de agua por día en la Amazonía, 27 mm en la Sierra y 41 mm en el Litoral. Las provincias con mayor riesgo incluyen Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pastaza, Napo, Morona Santiago y sectores del norte de la Sierra. Las lluvias más intensas se prevén entre el 13 y el 15 de octubre.

RELACIONADAS

El Inamhi advierte sobre la posibilidad de crecidas de ríos, deslizamientos de tierra, caída de árboles, presencia de niebla y descargas eléctricas. Estas condiciones se deben a la interacción de masas frías del sur del continente con masas cálidas tropicales, además del tránsito de ondas tropicales y humedad proveniente de la zona de convergencia intertropical.

RELACIONADAS

Recomendaciones para la ciudadanía

Las autoridades recomiendan a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales, evitar zonas de riesgo como riberas de ríos y laderas inestables, y revisar el estado de techos, desagües y sistemas eléctricos. En zonas urbanas, se recomienda precaución ante posibles inundaciones y congestión vehicular.

La alerta emitida por el Inamhi pone en evidencia la vulnerabilidad de varias regiones del país ante fenómenos climáticos extremos. La ciudadanía debe mantenerse atenta a los reportes oficiales y adoptar medidas preventivas para evitar emergencias. 

La coordinación entre autoridades locales y organismos de socorro será clave para mitigar los efectos de este temporal.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Operativo Apolo 27: Policía detiene a 11 miembros de bandas en Guayaquil y Durán

  2. ¿Se acabó la guerra en Gaza? Las claves del acuerdo entre Israel y Hamás

  3. Polémico hallazgo en vía a la costa: neumáticos y baterías intensificaron incendio

  4. Pabel Muñoz se pronunció sobre posible toma de Quito y lanzó propuesta a Noboa

  5. Premios GOAT impulsa proyectos escolares que transforman comunidades

LO MÁS VISTO

  1. Feriados en Ecuador: estas son las próximas fechas de descanso

  2. Bono Incentivo Emprende: lo que debes saber sobre la justificación del uso del dinero

  3. EE.UU. revisa las fortunas de 33 proveedores hospitalarios de Ecuador

  4. Aquiles Álvarez: la nueva Terminal Terrestre abrirá el próximo 31 de octubre

  5. El insólito hallazgo que realizó el Municipio en vía a la costa tras el incendio

Te recomendamos