Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

deslizamiento de tierra
Deslizamiento de tierra en la avenida Simón Bolívar, sur provoca cierre parcial de la vía y congestión vehicular en Quito.Cortesía ECU-911

Deslizamiento de tierra afecta la avenida Simón Bolívar: Hay cierre parcial de la vía

Deslizamiento en Av. Simón Bolívar causa cierre parcial y congestión

Un deslizamiento de tierra registrado este sábado en la Av. Simón Bolívar, a la altura del Parque Metropolitano del Sur, provocó fuerte congestión vehicular y el cierre parcial de la vía, informó el ECU-911. La alerta ingresó a la línea única de emergencias 9-1-1 a las 15:43, en medio de lluvias que complicaron la movilidad en la zona.

Le invitamos a que lea: Pabel Muñoz propone cobrar la tasa de basura en la planilla de agua en Quito

Ramas cayeron a la avenida 

Según imágenes compartidas por ciudadanos, se observan ramas desprendidas de la montaña sobre la vía, generando un alto riesgo para conductores y peatones. Desde la sala operativa del ECU-911 Quito, informó que se coordinó con entidades de primera respuesta para atender la emergencia y garantizar la seguridad de los transeúntes.

Manifestaciones en Quito.

Paro 2025: Pueblos Kayambi y Kitu Kara convocan a movilización en Quito

Leer más

El personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) confirmó el cierre de tres carriles mientras se realizan labores de limpieza y remoción de escombros. Por su parte, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito (CBDMQ) y la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) trabajan en conjunto para restablecer las condiciones seguras de circulación lo antes posible.

RELACIONADAS

Las autoridades recomiendan a los conductores evitar la zona y utilizar vías alternas mientras se completa la limpieza y recuperación de la vía. Además, instan a la ciudadanía a conducir con precaución ante la presencia de lluvias y posibles deslizamientos en sectores montañosos de la ciudad.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

RELACIONADAS
TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Masters 1000 de Shanghái: dos primos franceses sorprenden y jugarán la final

  2. John Pólit ha devuelto la mitad de lo exigido en EE.UU.:¿Cuál fue su último pago?

  3. Barcelona SC: Antonio Álvarez amenazó a socio con meterlo preso por publicación

  4. Festival goleador de Haaland: Noruega aplasta 5-0 a Israel rumbo al Mundial

  5. Beccacece se confiesa y emociona a la afición: “Estamos construyendo algo lindo”

LO MÁS VISTO

  1. Caso Villavicencio: Tribunal decide si dicta prisión contra José Serrano

  2. Tres guayaquileñas conquistan Quito sin dejar atrás su esencia costeña

  3. Consulta Popular 2025: ¿Eres miembro de mesa? Aquí te contamos cómo verificarlo

  4. Red de proveedores de insumos médicos del IESS, en la mira de Estados Unidos

  5. El correísmo pide respuestas a Reimberg por el operativo en comuna de Quito

Te recomendamos