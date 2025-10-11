Deslizamiento de tierra afecta la avenida Simón Bolívar: Hay cierre parcial de la vía

Deslizamiento de tierra en la avenida Simón Bolívar, sur provoca cierre parcial de la vía y congestión vehicular en Quito.

Un deslizamiento de tierra registrado este sábado en la Av. Simón Bolívar, a la altura del Parque Metropolitano del Sur, provocó fuerte congestión vehicular y el cierre parcial de la vía, informó el ECU-911. La alerta ingresó a la línea única de emergencias 9-1-1 a las 15:43, en medio de lluvias que complicaron la movilidad en la zona.

Ramas cayeron a la avenida

Según imágenes compartidas por ciudadanos, se observan ramas desprendidas de la montaña sobre la vía, generando un alto riesgo para conductores y peatones. Desde la sala operativa del ECU-911 Quito, informó que se coordinó con entidades de primera respuesta para atender la emergencia y garantizar la seguridad de los transeúntes.

El personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) confirmó el cierre de tres carriles mientras se realizan labores de limpieza y remoción de escombros. Por su parte, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito (CBDMQ) y la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) trabajan en conjunto para restablecer las condiciones seguras de circulación lo antes posible.

🚨 #CierreVialQuito | Por deslizamiento de tierra.



📍 Sector: Parque Metropolitano del sur

🛣️ Lugar: av. Simón Bolívar

🚧 Cierre: 3 carriles

↔️ Sentido: norte-sur



⚠️ Con precaución

☀ #QuitoRenace pic.twitter.com/2hP9MPjsBz — AMTQuito (@AMT_Quito) October 11, 2025

Las autoridades recomiendan a los conductores evitar la zona y utilizar vías alternas mientras se completa la limpieza y recuperación de la vía. Además, instan a la ciudadanía a conducir con precaución ante la presencia de lluvias y posibles deslizamientos en sectores montañosos de la ciudad.

