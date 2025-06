¿Qué es una ola de frío y qué dice el INHAMI sobre su supuesto impacto en Ecuador?

Las recientes alertas virales en redes sociales sobre una supuesta ola de frío que afectaría a Ecuador, Perú y Colombia han generado preocupación en la población. Aunque es habitual que durante esta época del año se registren temperaturas más bajas, especialmente en las noches y madrugadas en la región costera, los informes exagerados sobre un “frío como nunca antes” carecen de fundamento científico. Autoridades como el Inamhi han desmentido estos reportes, aclarando que no se espera ningún descenso de temperatura -fuera de lo común en estas fechas- ni un fenómeno de La Niña inminente.

¿Qué es una ola de frío u ola polar y qué factores la generan?

Boris Malavé Reyes, analista de Alertas Hidrometeorológicas del INHAMI lo define como un fenómeno donde las temperaturas del aire bajan a causa de vientos fríos provenientes de los polos, en este caso del Polo Sur. Sus frentes fríos llegan a los países más cercanos como Argentina, Chile o Uruguay. En el caso de Ecuador, su ubicación en la latitud cero impide que este tipo de fenómeno genere algún cambio en el clima.

Una ola polar o de frío, a diferencia de la baja de temperatura estacional, no se da por la influencia de las corrientes oceánicas. En el caso de Ecuador el registro de temperaturas bajas y heladas es causada por la llegada de la corriente fría de Humboldt. De igual manera estas corrientes pueden presentarse con mayor fuerza o simplemente no presentarse.

Las olas de frío son fenómenos atmosféricos normales en esta época del año en las regiones del cono sur. Sin embargo, la evidente fluctuación de temperaturas más bajas se da por varios factores en un contexto de calentamiento global. El nivel de desertificación, la falta de árboles y demás condiciones desérticas agravan los cambios en el clima.

Evolución de la temperatura en Ecuador: ¿qué dicen los registros?

En los últimos años, Ecuador ha experimentado cambios en sus temperaturas debido a la influencia de fenómenos climáticos globales. El evento La Niña de 2022 provocó un enfriamiento significativo, afectando las temperaturas mínimas en varias regiones del país. En contraste, en años de El Niño, las temperaturas suelen ser más altas debido al calentamiento del océano.

Registros históricos muestran que en 2001 las temperaturas llegaron hasta 16.5°C, reflejando la influencia de los sistemas oceánicos en la dinámica térmica de Ecuador. Además, las masas de aire provenientes del Caribe han contribuido a una disminución en la humedad en ciertos periodos, generando condiciones más secas.

Los meteorólogos advierten que, si bien Ecuador no está exento de enfrentar eventos climáticos extremos, no existe evidencia científica que respalde la llegada inminente de una ola de frío. La variabilidad del clima en el país responde principalmente a factores oceanográficos y atmosféricos, los cuales están siendo cada vez más influenciados por el cambio climático. Aunque el panorama actual difiere del de décadas pasadas, los expertos insisten en que, por ahora, no hay motivos para alarmarse.

