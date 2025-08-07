En Samborondón se creará un hotel con más de 150 habitaciones

El complejo se elevará sobre un terreno de 7.500 metros cuadrados, gracias a una alianza entre Minutocorp y Oro Verde Hotels

Con una inversión de más de 50 millones de dólares, las compañías Minutocorp y Oro Verde Hotels, elevarán un hotel de lujo en la vía a Samborondón que, según han asegurado sus creadores, será el complejo hotelero más grande y moderno de ese cantón.

Se trata de un hotel con más de 150 habitaciones de lujo, una torre residencial con más de 70 apartamentos con servicios hoteleros, una plaza comercial de 2.000 metros cuadrados y un salón de eventos con capacidad para mil personas, que se construirá sobre un terreno de 7.500 metros cuadrados. El diseño conceptual estará a cargo de una firma internacional especializada en arquitectura hotelera de alto nivel.

El arranque de la obra está previsto para el primer semestre de 2026 y se espera que ya esté operativo para marzo de 2028.

“Este proyecto marca el inicio de una nueva era para el turismo ecuatoriano. Combinamos la experiencia de Minutocorp en construcción y desarrollo inmobiliario con la excelencia hotelera de Oro Verde Hotels para crear un destino que competirá con los mejores del mundo”, destacó David Concha Neme, Director Ejecutivo de Minutocorp.

¿Cómo será el hotel?

El proyecto que, según sus impulsores, generará más de 1. 000 puestos de trabajo directos e indirectos durante la fase de construcción y 200 empleos permanentes una vez que entre en funcionamiento, se dará gracias a la alianza estratégica entre Minutocorp y Oro Verde Hotels que se firmó la tarde del pasado 6 de agosto.

“Para nosotros, este proyecto representa la evolución natural de nuestra cadena. Apostamos por ofrecer hospitalidad auténtica, con estándares globales, en una zona clave del país como es Samborondón, que hoy vive un crecimiento exponencial. Nos entusiasma seguir ampliando nuestra presencia de la mano de un aliado con la visión y solidez de Minutocorp”, expresó Edmundo Kronfle Antón, CEO de Hoteles Oro Verde.

