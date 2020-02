Quema 700 calorías con capoeira y diviértete al mismo tiempo

Son las 18:00, uno a uno van llegando. Lo primero que hacen los ‘capoeristas’ es quitarse el calzado, para así tener un mejor desplazamiento en el cuadrilátero de siete metros por cinco metros. Unos van vestidos del tradicional blanco, los otros con prendas cómodas de diversos colores. Al parecer, el tono de la pureza delata si el alumno pasa más tiempo en el piso que de pie. Si sale ‘limpio’ es porque logró esquivar todo los ataques de su contrincante.

Se enciende el parlante y, el ritmo de São Bento (melodías aceleradas y energéticas brasileñas) va marcando el movimiento de los combatientes. El equipo prácticamente se contagia con el cántico de su maestro, Pedro Molina, experto en este arte marcial desde hace 15 años. El ‘paranahue paranahue paraná’ es contestado por sus chicos, con la misma frase.

Según la cantidad de alumnos se hace la roda (rueda), en cuyo centro van dos luchadores, quienes recurren a pasos como la ginga, uno de los básicos, que es como ‘caminar’ en la capoeira. También emplean la media luna de frente para atacar al oponente o las esquivas (frontal o lateral) para eludir el contacto, a través de patadas.

En la ginga se trabajan los brazos, las piernas, los glúteos y la parte lumbar. Valentina Encalada-Expreso

Cuando no usan equipos electrónicos, vuelven al origen: las palmas e instrumentos de percusión como el atabaque, el pandero y el berimbau. Junto a coros, que los energizan más que el sorbo de agua que beben cada vez que se tornan rojos sus rostros.

El entrenamiento no puede empezar si no se calienta el cuerpo, la herramienta principal. Por eso entre 15 y 20 minutos realizan desplazamientos laterales, más los pasos básicos de esta disciplina y, para darle mayor dificultad Molina añade ejercicios como burpees y también los hace cargar bolas medicinales, entre otros.

No importa si es hombre o mujer, la exigencia es por igual. Y en la roda no hay espacio para el miedo, al menos ellas no lo invitan al cuadrilátero, ya que con determinación se enfrentan a su propio maestro.

La clase termina con un saludo, demostrando la unidad que crea esta actividad. Lo hacen abiertamente, todo lo contrario al origen de este arte marcial: esclavos africanos en Brasil, en plenos campos de algodón o caña de azúcar, camuflaban su entrenamiento físico como danza. Así se preparaban para el tiempo de libertad.

Sudor, música y arte marcial, eso es capoeira, una actividad llena de acrobacias y ritmo. Valentina Encalada-Expreso

Entérese

Puede practicarla en varias superficies: arena, tatami (lona acolchonada), césped, etc. Se recomienda entrenar tres veces por semana, una hora.

Las canciones por lo general relatan historias de amor.

Fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco, en 2014.

Una verdadera comunidad es lo que se crea en este arte marcial. Valentina Encalada-Expreso

Beneficios que te harán bailar

Ayuda no solo al cuerpo, también a la mente. Descubra qué gana practicándolo. Quema 700 calorías en una hora, es lo mismo que nadar, andar en bicicleta o tener una sesión de boxeo. Se gana musculación y tonificación. Aporta a la agilidad mental y física, debido a que se aprende a esquivar los ataques y se acciona en el momento oportuno. Mejora su concentración, coordinación y reflejos, ya que se mueven ambos lados del cerebro y del cuerpo. Aumenta la resistencia. Asimismo favorece al sistema cardiovascular y respiratorio. Combate el estreñimiento, gracias al movimiento de patadas y de las caderas. La zona baja del vientre también se activa. Canaliza el estrés y la tensión, pues se incrementa la hormona de la felicidad. Crea comunidad. El grupo se integra, hay simpatía y empatía entre sus practicantes.

Testimonios

“Practico esta actividad desde hace 15 años. Es completa, debido a que saltas, giras, te agachas, trabajas todo tu cuerpo, por eso la recomiendo. Tengo 35 años y soy capaz de hacer un sinnúmero de acrobacias y movimientos que chicos más jóvenes no pueden”. Adrián Adorno, asesor físico y terapéutico