Disfruta de la playa, un gimnasio natural

Posiblemente, en esta temporada playera visitarás la costa ecuatoriana y es casi imposible que no te rindas ante un tentador ceviche o un apetitoso encebollado, cuyas calorías son 245, en una taza. Pero no te preocupes ni estreses, que la idea de esta nota no es crearte un cargo de conciencia, sino mostrarte varias alternativas deportivas que puedes realizar en el mar o la arena y, de esta forma, quemar esas delicias marinas que degustaste.

Quema 700 calorías con capoeira y diviértete al mismo tiempo Leer más

La playa es el mejor escenario natural que puedes encontrar, ya que entrenar en una superficie inestable (arena) ayuda a la circulación, amortigua la pisada y mejora la estabilidad del cuerpo. Asimismo, el mar tiene lo suyo, en especial si el agua está fría, ya que esta condición beneficia a la tonicidad muscular , manifiesta el doctor y deportólogo Andrés Arce.

También considera la hidratación. Si el día es muy soleado bebe el doble del líquido habitual que consumes. Y sácale provecho al agua de coco, pues esta bebida contiene electrolitos que ayudan a la recuperación luego de realizar un deporte . Tampoco olvides cubrirte con gorra, gafas, ropa con mangas largas y usar el bloqueador solar. “Recuerda no exponerte a las horas más soleadas del día, de 11:00 a 13:00”.

Como todo esfuerzo físico requiere de calentamiento de 15 a 20 minutos, en el que debes hacer ejercicios de rotación de las articulaciones, de esta manera acondicionas a los músculos para la acción venidera. Al final, realiza el estiramiento de músculos. De 10 a 15 minutos es suficiente para evitar lesiones.

Hay varios deportes que se pueden practicar en la playa, pero a la hora de realizarlos hay que tener en cuenta el estado físico del individuo, la intensidad con la cual se entrena y los factores de riesgos del sujeto (enfermedades).

¿Qué actividades puede hacer y cuántas calorías quemar en una hora de ejercicio?Descúbrelo en las alternativas que sugiere el especialista.

Surf

Se trabaja: Todo el cuerpo, pues se rema sobre la tabla (tren superior) y se para sobre ella para atrapar una ola (tren inferior).

Se quema en una hora:

Los entrenamientos más top del 2020 Leer más

- Niño 30 kilos: 60 calorías

- Joven 60 kilos: 120 calorías

- Adulto 80 kilos: 160 calorías

Volei

Se trabaja: De manera intensa los brazos y piernas, ya que se corre, salta, se hacen zancadas y flexiones.

Se quema en una hora:

- Niño 30 kilos: 90 calorías

- Joven 60 kilos: 180 calorías

- Adulto 80 kilos: 240 calorías

Ciclismo (Con esfuerzo moderado, hasta 25 km por hora)

Se trabaja: Las áreas beneficiadas son piernas, glúteos y abdomen bajo.

Se quema en una hora:

- Niño 30 kilos: 210 calorías

- Joven 60 kilos: 420 calorías

- Adulto 80 kilos: 560 calorías

Kayak

Aeroyoga, concentración y diversión desde lo alto Leer más

Se trabaja: Cuando alterna el remo, ejercita el tren superior (hombros, brazos, pectorales, espalda, cintura y abdominales).

Se quema en una hora:

- Niño 30 kilos: 120 calorías

- Joven 60 kilos: 240 calorías

- Adulto 80 kilos: 320 calorías

Natación libre

Rutina rápida y completa de ejercicios para bajar de peso Leer más

Se trabaja: Es uno de los deportes más completos, ya que se beneficia todo el cuerpo y las olas dificultan la tarea.

Se quema en una hora:

- Niño 30 kilos: 150 calorías

- Joven 60 kilos: 300 calorías

- Adulto 80 kilos: 400 calorías