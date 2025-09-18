Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Buenavida

retrato-de-mujer-ensenando-lenguaje-de-senas
El “crack” de los dedos no es señal de peligroFREEPIK

¿Crujir los dedos causa daño? Mito o realidad detrás de ese 'crack'

Ese sonido al chasquear los dedos no implica daño. La ciencia lo explica como una reacción física inofensiva

Crujir los dedos es un hábito tan común como polémico. Aunque por años se asoció con la artrosis, la ciencia hoy desmiente ese mito. El sonido no proviene de los huesos, sino de una cavitación: al mover una articulación sinovial rápidamente, la presión baja y se forma una burbuja de gas en el líquido sinovial. Esa burbuja genera el característico 'crack'.

RELACIONADAS

Estudios por resonancia magnética, como los citados por The Conversation (plataforma de noticias y análisis escrita por académicos y expertos en sus áreas), muestran que el sonido ocurre durante la formación de la burbuja, y no por su colapso, como antes se pensaba. Este fenómeno no representa ningún daño para las articulaciones.

Reunión de la Tía Loca

Crónica de una sesión corporativa, lo que nadie te cuenta de las juntas

Leer más

De forma ocasional y sin dolor, este hábito no presenta riesgos. Según la médica traumatóloga Renata Gregorio Paulos, del Hospital das Clínicas de la Universidad de São Paulo, “no hay pruebas científicas de que el chasquido dañe las manos o engrose las articulaciones”.

Un estudio publicado en The Journal of the American Board of Family Medicine, que examinó a más de 200 personas mayores, tampoco encontró relación entre crujir los dedos y el desarrollo de artrosis.

Eso sí: si el chasquido se acompaña de dolor, hinchazón o inestabilidad, podría haber una condición subyacente, y conviene consultar a un especialista. Además, realizarlo de forma compulsiva o violenta podría irritar ligamentos o tendones.

En terapias como la quiropraxia, el sonido articular no garantiza eficacia. Lo importante son los efectos neuromusculares del tratamiento, no el “crack”.

Así que ya lo sabe, crujir los dedos no hace bien ni mal. No mejora la salud articular, pero tampoco la perjudica si se practica con moderación. La verdadera salud de las articulaciones se cultiva con movimiento activo, musculación adecuada y atención consciente al cuerpo.

Experimento casero

Una de las pruebas más conocidas fue la del médico Donald Unger, quien durante 50 años crujió solo los dedos de su mano izquierda, dejando la derecha como control. Luego de décadas y más de 36.000 chasquidos, ninguna mano mostró signos de artritis. Su experiencia fue publicada por National Geographic como ejemplo de investigación personal prolongada.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Denuncian agresiones contra los residentes de La Carolina

  2. Manchester City vs Napoli: Canales para ver y detalles | Champions League 2025-26

  3. Alimentos en Guayaquil: ¿Están aumentando los precios en los mercados de la ciudad?

  4. Tras ganar el mundial de Ibai, Perú oficializa el Día Nacional del Pan con Chicharrón

  5. Furgonetas escolares realizan caravanas en el norte de Quito

LO MÁS VISTO

  1. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  2. Jorge Glas ahora es tan colombiano como Assange fue ecuatoriano

  3. Daniel Noboa bajo presión: ecuatorianos exigen resultados tras más sacrificios

  4. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  5. Asamblea Constituyente en Ecuador: qué es, cómo funciona y cuánto duraría el proceso

Te recomendamos