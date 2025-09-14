Cómo los ultraprocesados afectan la testosterona y la salud reproductiva del hombre

La evidencia científica contra los alimentos ultraprocesados se acumula. Más allá de su vínculo con la obesidad, las enfermedades cardíacas y la diabetes tipo 2, una nueva investigación advierte sobre un efecto alarmante, su consumo regular daña la salud reproductiva masculina y reduce la calidad del esperma.

Un estudio pivotal, publicado el 28 de agosto en la revista Cell Metabolism, provee una de las asociaciones más directas hasta la fecha. Los investigadores concluyeron que “el consumo de alimentos ultraprocesados es perjudicial para los resultados cardiometabólicos y reproductivos, independientemente de la ingesta calórica excesiva”.

¿Cómo afectan los ultraprocesados a los hombres? Hallazgos de un estudio clave

Para aislar los efectos de estos alimentos, los investigadores reclutaron a 43 hombres sanos de entre 20 y 35 años. Cada participante siguió dos dietas durante tres semanas cada una: una basada principalmente en alimentos ultraprocesados y otra compuesta por alimentos no procesados, con un período de descanso de tres meses entre ambas.

El diseño fue riguroso. La mitad del grupo comenzó con una dieta y la otra mitad con la contraria. Además, a un subgrupo se le asignó una dieta con 500 calorías extra por día. Este control permitió a los científicos afirmar que los efectos negativos ocurrían incluso con la misma ingesta calórica.

Resultados: Pérdida de peso, aumento de grasa y deterioro del esperma

Los participantes en la dieta ultraprocesada experimentaron un aumento de peso promedio de más de un kilogramo y un incremento en su masa grasa. Sin embargo, los descubrimientos más preocupantes se hallaron en el ámbito reproductivo.

Los investigadores reportaron que “la calidad del esperma mostró una tendencia hacia el deterioro” durante la fase ultraprocesada. Observaron disminuciones en los niveles de testosterona y de la hormona folículo-estimulante, ambas cruciales para la producción de esperma.

El Dr. Philip Werthman, urólogo y director del Center for Male Reproductive Medicine, resumió el hallazgo central: “No son las calorías que consumes. Es el tipo de calorías que consumes”.

La causa: Disruptores endocrinos en los envases de plástico

¿Cómo causan este daño alimentos aparentemente inertes? La clave reside en los disruptores endocrinos, moléculas que imitan o interfieren con las hormonas del cuerpo.

El estudio detectó un aumento significativo de un ftalato llamado cxMINP en los sujetos con dieta ultraprocesada. Los ftalatos son compuestos que se encuentran en los plásticos y son notorios por su capacidad de alterar el sistema hormonal. Los investigadores postulan que estas sustancias migran desde los empaques plásticos hacia la comida misma.

Kristin Kirkpatrick, dietista de la Clínica Cleveland, explicó la implicación: “El estudio encontró que los disruptores endocrinos y otros componentes alteraron los niveles hormonales en los hombres, incluso si estaban sanos. Esto significa que, incluso si eres saludable según otros parámetros, aún estás en riesgo”.

Este hallazgo ofrece una explicación plausible para una tendencia global preocupante. La introducción masiva de los alimentos ultraprocesados en la década de 1970 coincide con una disminución del 60% en el recuento de espermatozoides a nivel mundial.

El Consumo de ultraprocesados y su impacto en la salud general

Este estudio se suma a un cuerpo de literatura creciente. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que estos productos representan, en promedio, el 55% de las calorías totales consumidas en la dieta estadounidense.

Un estudio de abril de 2025 estimó que los alimentos ultraprocesados estuvieron vinculados a 124,000 muertes prevenibles en los Estados Unidos en un período de dos años. Otras investigaciones los asocian con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular, declive cognitivo y apnea del sueño.

Consejos para mejorar la salud reproductiva masculina de forma natural

Los expertos enfatizan que la salud reproductiva es un reflejo de la salud general. El Dr. Michael Eisenberg, profesor de urología en la Universidad de Stanford, recomienda: “En general, una buena dieta (granos enteros, frutas, vegetales), ejercicio y mantener un buen peso corporal ayudarán a la salud general y reproductiva”.

Kirkpatrick coincide y aboga por “una dieta alta en densidad de nutrientes, como la dieta mediterránea, así como ejercicio regular, sueño adecuado, manejo del estrés y abstinencia de tabaco y alcohol”.

El Dr. Werthman añade que los hombres que buscan concebir deben también evitar fuentes de calor excesivas como saunas y bañeras de hidromasaje, ya que afectan temporalmente la producción de esperma.

