Los alimentos que no deberías recalentar en el microondas

Aunque práctico, el microondas puede alterar la composición de ciertos alimentos. Saber qué evitar es clave para cuidar tu salud.

En la rutina diaria, recalentar comida en el microondas parece una solución rápida y práctica. Sin embargo, no todos los alimentos reaccionan bien al calor intenso y desigual que este aparato genera. Algunos pueden perder sus propiedades nutricionales, alterar su composición química o incluso volverse perjudiciales para la salud.

Desde vegetales ricos en nitratos hasta proteínas sensibles como el pollo o los mariscos, hay ingredientes que es mejor evitar recalentar. Conocer cuáles son y por qué puede ayudarte a prevenir malestares digestivos, intoxicaciones y conservar mejor el valor nutricional de tus comidas.

¿Por qué es importante saber esto?

El microondas calienta de forma desigual, lo que puede provocar proliferación de bacterias, alteración de grasas y proteínas, y formación de compuestos dañinos para la salud.

Alimentos que no deberías recalentar y por qué

Pollo

Riesgo: Cambios en las proteínas al recalentar

Consecuencia: Puede causar malestar digestivo

Huevos cocidos

Riesgo: Pueden explotar y liberar toxinas

Consecuencia: Riesgo de intoxicación

Arroz

Riesgo: Proliferación de bacterias como Bacillus cereus

Consecuencia: Náuseas, vómitos, malestar estomacal

Papas cocidas

Riesgo: Oxidación de nutrientes al recalentar

Consecuencia: Pérdida de beneficios nutricionales, sabor alterado

Espinaca y acelga

Riesgo: Formación de nitritos al ser recalentadas

Consecuencia: Potencialmente cancerígenos si se consumen en exceso

Champiñones

Riesgo: Cambios en su estructura proteica

Consecuencia: Problemas digestivos o intolerancias

Mariscos

Riesgo: Alta sensibilidad al calor

Consecuencia: Riesgo elevado de intoxicación alimentaria

Leche y cremas

Riesgo: Separación de componentes al recalentar

Consecuencia: Mal sabor, pérdida de textura y calidad

Tips para recalentar de forma segura

Usa sartén o vapor para recalentar alimentos delicados como arroz, papas o vegetales. Asegúrate de que el alimento esté bien caliente (más de 75 °C) para eliminar bacterias. Evita recalentar más de una vez: cada ciclo aumenta el riesgo de contaminación. Divide en porciones pequeñas para que el calor se distribuya mejor. Refrigera correctamente los alimentos si no se van a consumir de inmediato.

Además del impacto nutricional y los riesgos de intoxicación, recalentar ciertos alimentos puede favorecer la formación de compuestos tóxicos como la acrilamida, especialmente en productos ricos en almidón como las papas o el pan. Este compuesto se genera cuando los alimentos se exponen a altas temperaturas y ha sido vinculado con efectos negativos a largo plazo en la salud.

Asimismo, el uso repetido de recipientes plásticos no aptos para microondas puede liberar sustancias químicas como el BPA, que interfieren con el sistema hormonal. Por eso, recalentar no solo implica considerar el alimento, sino también el método y el recipiente utilizado.

La comodidad del microondas no debe comprometer tu salud. Con pequeños cambios en tus hábitos de cocina, puedes evitar intoxicaciones, conservar nutrientes y cuidar tu bienestar a largo plazo.

