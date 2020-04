Diario de una madre en cuarentena, día 38: No todo es coronavirus

No solo nos enfermamos de coronavirus. Desde ayer, como ya saben, mi hija está descompuesta y lograr hacer sus análisis se ha convertido en todo un desafío.

Nuestro carro puede circular solo los lunes, entonces hoy mi esposo tuvo que ver cómo conseguía el recipiente para recolectar la muestra. Había coordinado con un taxista que lo llevó y nunca lo recogió, por lo que tuvo que caminar un poco y, cuando vio que se acercaba la hora del toque de queda, llamó a un compañero de trabajo que lo auxilió y lo trajo hasta casa.

Ahora solo resta esperar a mañana, para ir al laboratorio cercano, que abre a primera hora, y saber qué es lo que tiene la más pequeña de esta familia.

Qué difícil ser pediatra en esta época. La pandemia en Guayaquil ha puesto la creatividad a tope y muchos hacen consultas por videollamadas o han encontrado la manera de continuar trabajando y ganando dinero. El nuestro me dijo que no cobraría la consulta, pero algo me hace ruido, porque es su trabajo y porque la confianza de saber que está ahí cuando una lo necesita sí tiene un valor.

Esta semana se viene caracterizando porque pareciera que se viene instaurando una nueva normalidad. Lentamente y con baches. Así como hay amigas que celebran que tal o cual negocio de comida ha comenzado a funcionar con servicio a domicilio, hay otras que están muy nerviosas por la falta de trabajo.

Hay amigas que han tenido que retirar a sus hijos del colegio porque no podrán afrontar el pago de la mensualidad. También están las amigas que se están documentando sobre enseñar en casa, puesto que han decidido tomar en serio ese asunto y están buscando la información que les permita tener un aval legal para esa opción educativa.

Tengo amigas profesoras que ya no saben de dónde sacar tiempo para preparar y dictar las clases virtuales. Y otras amigas profesoras que tienen mucho miedo de quedarse sin trabajo.

Y sí, hay amigas y amigos que no saben cómo van a pagar las cuentas, ya sea porque los han botado de sus trabajos o porque sus clientes les han comentado que no podrán seguir contando con sus servicios. Pero en toda esta gente amiga mía pareciera haber un factor común.

Creo que la cuarentena, la pandemia, el COVID-19, el encierro y toda esta historia de terror que vivimos nos ha servido de algo, nos ha servido para replantear nuestra organización existencial. Nos ha exigido establecer prioridades en el día a día, elaborar menúes para cocinar, trabajar y estudiar a distancia. Hasta nos ha puesto a celebrar cumpleaños a través de las computadoras o celulares.

Eso es algo bonito. Siento que, a pesar de todo, todo esto nos quedará de bueno. Para muchos ya no será necesario enfrentarse a un cáncer (o a una experiencia extrema) para tomar la decisión de perseguir ese sueño que tienen ahí, en un cajón. También nos hará bien pensar nuestra alimentación, elegir alimentos más saludables, colaborar con productores, cocinar más en casa y recetas más saludables.

Muchos aprendiendo sobre huertas urbanas y familias enteras disfrutando largas sobremesas. Muchos niños aprendiendo a tender su cama y a amasar pan.

Y muchos, muchísimos, abuelos sintiéndose queridos por toda su familia.

Creo que es fundamental estar aprendiendo que las cosas pueden esperar. Nada es más urgente que abrazarnos en estos momentos en los que tanto necesitamos sentirnos en un lugar seguro.

