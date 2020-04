Coronavirus: el temor pondría a dudar a los antivacunas

Según la OMS, ahora mismo hay en desarrollo 70 vacunas contra el coronavirus que ya ha cobrado la vida de 180.000 personas. Con referencia a esto, el Proyecto de Confianza de Vacunas con sede en Londres analizó más de 3 millones de publicaciones en redes sociales y creen que la gran mayoría de las personas están “ansiosas por una vacuna contra el coronavirus, y lo antes posible”.

Esto ha llevado a los especialistas a considerar que la pandemia lleve a los llamados “antivacunas” a cuestionarse sus puntos de vista. Pero también se piensa que por el contrario, otros volverían más radical su postura lo cual podría ser altamente peligroso para las campañas de vacunación que se pretender realizar para erradicar al COVID-19.

Para entrar en contexto, los movimientos antivacunación son asociaciones de personas que se oponen a la vacunación por diferentes motivos, entre ellos, consideran que esta acción supone un mayor perjuicio para su salud que el posible beneficio que puedan aportar.

Según Infobae, Heidi Larson, directora del Proyecto de Confianza de Vacunas, cree que los extremistas -grupos motivados por creencias que rechazan la vacunación por principio y que tienen como objetivo interrumpir y polarizar esta actividad- no están cambiando, de hecho están capitalizando su postura.

Sin embargo, Larson observó que también había evidencia de que las personas estaban “menos seguras por alguna razón”. “Aquellos que tal vez tengan problemas con una sola vacuna en particular, pueden comportarse de manera diferente en el contexto de esta pandemia”, advirtió.

Un ejemplo de ello lo representan algunas personalidades reconocidas como contrarias a las vacunas y de alto perfil como el tenista Novak Djokovic, quien en un posteo en su cuenta de Facebook sugirió que su oposición a las vacunas podría impedir su regreso al deporte.

Personalmente, me opongo a la vacunación y no quisiera que alguien me obligue a vacunarme para poder viajar. Pero si se vuelve obligatorio, ¿qué pasará? Tendré que tomar una decisión.

Novak Djokovic, tenista