Coronavirus: diccionario de la pandemia que nos tiene en cuarentena

Coronavirus. Tras la incertidumbre inicial de ese extraño virus aparecido en Wuhan, China, nacieron las dudas. Mientras se seguían resolviendo, el coronavirus se siguió esparciendo por el mundo, dejando a millones en cuarentena, a miles de infectados y muertos a su paso por cada país. Ahora, además de seguir las restricciones que se han impuesto y de cuidarse en casa, es necesario estar bien informados.

Es por eso que te presentamos un glosario con los términos que debes saber sobre el coronavirus y la pandemia que generó. Compártelo para que más personas estén bien enteradas y no se dejen llevar por explicaciones poco o nada rigurosas. Va en orden alfabético:

AISLAMIENTO SOCIAL. Pacientes que tienen síntomas leves y han sido diagnosticados con COVID-19 y permanecen en el hogar, aislados, hasta la recuperación. Es la separación de personas enfermas de personas sanas. También se le llama distanciamiento social.

CASOS CONFIRMADOS. Son aquellos pacientes que presentan los síntomas y cuya prueba confirmó la presencia del coronavirus en el cuerpo.

CASOS SOSPECHOSOS. Son pacientes que tienen los síntomas, han entrado en contacto con otras personas con coronavirus y/o han viajado recientemente. No obstante, aún no se han sometido a las pruebas para detectar la presencia del coronavirus en el cuerpo o aún no han recibido los resultados.

Diario de una madre en cuarentena | Día 5: ¡Sí se puede!... ¿sí se puede? Leer más

CONTAGIO COMUNITARIO. Cuando se descubre la infección en una persona que no ha viajado recientemente y no tiene conexión con ningún caso conocido. En otras palabras, cuando los médicos no pueden identificar cómo se infectó la persona.

CORONAVIRUS. Es una familia de virus. Es decir, hay varios tipos de coronavirus: la mutación que está causando la pandemia actual es solo una más. Los coronavirus pueden causar desde un resfriado común hasta otras enfermedades más graves, como el MERS y el SARS (síndrome respiratorio agudo severo). El nuevo coronavirus se llamó SARS-CoV-2 y causa la enfermedad Covid-19.

COVID-19. Es el nombre de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus que generó la pandemia actual. Proviene de la expresión en inglés "Coronavirus Disease 2019".

CUARENTENA. Separación y restricción de movimiento de personas sanas que ya han estado expuestas a la enfermedad para prevenir la transmisión.

DISTANCIAMIENTO SOCIAL. Una serie de medidas tomadas para reducir lo máximo posible el contacto entre las personas, incluidas las personas no infectadas. Ello implica cerrar espacios públicos como mercados, restaurantes y tiendas en general. Asimismo, implica realizar teletrabajo o 'home office'. El objetivo es uno solo: frenar la propagación de una enfermedad y es lo que Ecuador, Perú y otros países vienen realizando.

EPIDEMIA. Un aumento inusual en el número de casos de una enfermedad, por encima de lo que normalmente se espera para la población de un área determinada.

ESTADO DE EMERGENCIA. Se decreta cuando el daño a la salud y los servicios públicos es inminente. Permite a los gobiernos adoptar medidas con menos burocracia.

GRIPE ESPAÑOLA. La actual pandemia del coronavirus se compara con la gripe española de 1918, considerada una de las pandemias más mortales de la historia. Causada por la mutación de uno de los virus de la gripe, la gripe española infectó a 500 millones de personas, el 25% de la población del planeta en ese entonces.

Coronavirus: Por seguridad, limpia tus lentes y gafas Leer más

GRUPO DE RIESGO. Personas con alto riesgo de infección o complicaciones si se produce un contagio. En el caso del coronavirus, los grupos de riesgo son las personas de la tercera edad, los fumadores, los que tienen sobrepeso y las personas con enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión.

MASCARILLA N-95. Equipo utilizado para prevenir la propagación del virus.

OMS: Organización Mundial de la Salud, un órgano de las Naciones Unidas que cobra vital importancia durante la pandemia por el coronavirus. Por cierto, la OMS dio estos consejos.

PACIENTE ASINTOMÁTICO. Aquellos que no presentan ningún síntoma de la enfermedad, pero que ya tienen el virus en el cuerpo. Esta condición es suficiente para ya poder transmitir la enfermedad a otras personas.

PANDEMIA. Una epidemia que se propaga por varios países y continentes. Es por eso que se dice que estamos en una pandemia por el coronavirus.

PERÍODO DE INCUBACIÓN. Tiempo entre el momento de la infección con el virus y los primeros síntomas. En el caso del coronavirus: fiebre y tos seca. El período de incubación es de dos a 14 días en este virus. Durante ese intervalo, insistimos, la persona infectada ya puede infectar a otras personas, incluso sin ningún síntoma.

RESPIRADOR. Equipo hospitalario utilizado para introducir aire en los pulmones a través de un tubo introducido a través de la boca o nariz del paciente.

TASA DE LETALIDAD. Es el número de personas, en promedio, que mueren después de contraer la enfermedad. Este número es el resultado de la división entre el número total de muertes causadas por la enfermedad y el número total de casos. Cada país y ubicación tendrá una tasa de letalidad diferente, dependiendo de factores como la velocidad de diagnóstico y la capacidad del sistema de salud.

Cuarentena por coronavirus: consejos de un artista ruso que vivió bajo arresto domiciliario dos años Leer más

TASA DE MORTALIDAD. La diferencia de la tasa de letalidad, se calcula dividiendo el número de muertes entre toda la población, no solo el número de infectados. Es el riesgo de que cualquier persona de la población tenga que morir a causa de la enfermedad.

TELEMEDICINA. Asistencia médica remota. Permite a los médicos analizar informes, exámenes o recomendar un remedio de forma remota.

TELETRABAJO. Cuando las responsabilidades de trabajo son llevadas a casa y se cumple el horario laboral para realizarlas. Es una de las medidas incluidas en la cuarentena, siempre con la idea de evitar todo contacto con otras personas.

Comparte la información si te fue de ayuda. Recuerda, sigue al pie de la letra las disposiciones para frenar esta pandemia por coronavirus.