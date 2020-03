Al quinto día de cuarentena por el coronavirus me desperté y tuve que mirar qué día era. Y sí, hoy se saca la basura.

Cada día es distinto, podemos tener ganas de leer, de pintar o de tirarnos en el sillón a mirar televisión. Quizás eso que tanto nos gusta hacer, hoy no nos provoca. Y muchos están encontrándose con la cocina. En los grupos de WhatsApp circulan fotos de comidas y recetas, todas bien fáciles. En las redes sociales son un montón los cocineros y cocineras que están subiendo recetas simples con cosas que todos tenemos en casa. Ojo, esto último es un dato no menor, al fin parecen entender que el cremor tártaro no forma parte de los ingredientes que el común mortal tiene en sus anaqueles.

Así que está más que bueno entregarse a la preparación de brownies, cupcakes y panes. En nuestro caso, nos inclinamos por aprender cómo se hace el tigrillo, el bolón, el seco de pollo. Esto es un camino de ida, sépanlo: la semana pasada fuimos a El Oro y compramos verdes. Muchos. Demasiados.

Es interesante ver cómo aparecieron un montón de opciones a domicilio de paquetes de lácteos, frutas, verduras y carnes. Nos enteramos de varios vecinos que producen café, chocolate, plátanos, yogures y hasta vino. Deberíamos continuar, luego del coronavirus, comprando a estos emprendedores que hoy eligen apoyarnos y facilitar el acceso a la comida.

Tengo unas cuantas amigas que me mandaron videos de cómo continúan con sus rutinas de ejercicios. Alguna de ella con sus hijos dando vueltas alrededor. ¡Me encanta esa actitud! Nosotros habíamos decido que el lunes pasado empezaríamos a ir al gimnasio, turnándonos, un día él y un día yo. Pero ya ven...

No obstante, hay luz al final del túnel. La energía que habíamos puesto en el organigrama de horarios y actividades la enfocamos en organizar los espacios de juego y trabajo. Era necesario que cada uno se sintiera cómodo en casa y de librar algún espacio del caos total (todo el que tiene o tuvo una familia con dos niños pequeños sabe del caos al que me refiero aquí).

El celular no estaba permitido para nuestro hijo, pero hemos acordado que mire videos un rato cada día, sentado a mi lado y a una distancia bastante considerable de la pantalla. De ese modo miramos videos de letras y números, toda la Granja de Zenón, Plim Plim y estamos introduciéndonos (como familia) en el universo Mickey Mouse. Ya veremos qué resulta.

El último fin de semana que pasamos antes de enterarnos de que estaba embarazada por primera vez, fue una maratón de Netflix, pizza y hamburguesas. Y porque para las parejas con hijos también es un desafío, hoy nos prometimos encontrar el tiempo para mirar un capítulo de alguna serie. Se aceptan recomendaciones.

Algo que no conté ayer es que cada noche, luego de trapear con agua y cloro y, luego, con desinfectante, nos sentamos pacientemente a limpiar cada juguete de los niños. Hoy ya no estoy tan segura de que sea necesario hacerlo cada día. Así que probaremos intentar dormir sin hacerlo.

Todas estas dudas suelo conversarlas con un grupo de mamás, que viven en la misma zona que yo y que me cobijan como si me conocieran de toda la vida. Algunas de ellas hacen un poco más, como Sary García, que desde su cuenta @mamagramerec y en medio de todo esto, se esfuerza en crear contenidos y hacer transmisiones en vivo con información y tips para las mamás en cuarentena. Gracias por eso.

Ya no vi a nadie en el parque esta mañana. Esa es una buena noticia. #yomequedoencasa.