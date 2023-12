Claves para medir cómo nos fue en 2023

Al comienzo de cada año, todos nos proponemos muchas cosas, entre ellos: manejar adecuadamente nuestro dinero y no malgastarlo como el año anterior o, como siempre, en diciembre, ese décimo haberlo usado sabiamente. Pero ¿cómo debe realizarse un balance financiero correctamente?

Aquí te compartimos cinco claves básicas que Evelyn Uquillas, ejecutiva del Programa Financiero Aprende de Produbanco, afirma que deben ser tomadas en cuenta para tener unas excelentes finanzas personales o familiares. Con estas, podemos evaluar positiva o negativamente el año concluido, pero a su vez, también nos permite planificar de mejor manera nuestra economía del siguiente año, en este caso de 2024.

Primeramente, hay que evaluar el patrimonio neto; para esto, se suman todos los activos -inmuebles, inversiones, ahorros- y a este valor se le restan los pasivos -deudas-. Si el resultado es positivo, la situación financiera es sólida; pero si el saldo es negativo, hay que evaluar a qué se debe este, por ejemplo: si iniciaste un negocio propio o invertiste en educación u otra cosa, este resultado negativo no sería malo, porque de por medio hay una inversión.

Luego, debe analizar el nivel de endeudamiento y de ahorro. Si el grado de deudas no sobrepasa el 40 % de los ingresos y ahorra el 10 % del sueldo, este es un indicador de que el nivel de endeudamiento es el adecuado, caso contrario, estaría generando un sobreendeudamiento.

También debe revisar si cumplió o no las metas financieras que se propuso al inicio del año; además, hay que ser conscientes de cuáles quedaron pendientes y por qué; esto se debe tomar en cuenta al momento de hacer planificar la meta del nuevo año, teniendo en cuenta nuestro estilo de vida y a su vez haciendo ajustes a esta. Para ello hay que contestar si ¿estoy gastando más que mis ingresos?

Finalmente, ¿cómo está el fondo de emergencia?, es decir, ¿ha ahorrado lo suficiente para cubrir gastos fijos de tres o seis meses ante alguna eventualidad? Si su respuesta es positiva, usted cuenta con fondos para salir de una emergencia. Pero si su respuesta es negativa, debe comenzar a reservar dinero para ello: el 10 % de su sueldo o determinar un monto fijo, es decir, guardar $ 10, $15 u otro valor de acuerdo con sus finanzas.

Presupuesto. Este cálculo se lo realiza en función de lo que ingresa cada mes; si en un mes hay un ingreso adicional, se toma en cuenta eso en el presupuesto de ese mes.

Hacer un presupuesto es lo único que lo va a ayudar a mejorar las finanzas, asegura Uquillas. También pagar a tiempo las deudas o créditos bancarios es un factor que debe ser tomado en cuenta y que las entidades bancarias observan y revisan, como el índice de mora o el historial crediticio. Estos indicadores revelan cómo la persona maneja sus finanzas.

Ahora si usted va a adquirir una deuda con el sector financiero, debe tener en cuenta que las cuotas fijas -los mensuales- deben ser pensados que se van a pagar con dinero de sus ingresos fijos (el cual no debe sobrepasar el 40 % de su sueldo), no eventuales ni variables, como un bono, décimo, aguinaldo, utilidades, cachuelo… Es un error endeudarse y pensar que con un dinero que percibirá en un determinado mes cancelará su deuda.

Los ingresos adicionales no deben visualizarse para adquirir deudas financieras a largo plazo, recomienda Uquillas, sino que deben ser empleadas para adquisiciones que van a ser pagadas en ese mismo mes, es decir, en corriente, en un solo pago, sin diferirlo a ningún mes. Entre ellos, el decimotercer sueldo; este lo utiliza para los gastos específicos de Navidad: cenas, regalos... Así, organiza su dinero adecuadamente.

CREAR CULTURA DE AHORRO

El fondo de emergencia es fundamental. Esta cultura, el ecuatoriano no la tiene, señala Uquillas, y es sencilla de detectar cuando se observa el nivel de sobreendeudamiento que hay en el país. Esta se da porque desde la escolaridad o en los hogares no se enseña a ahorrar. Para ello, hay que practicar desde pequeño, tal y como si fuera una disciplina deportiva. De esta forma, no gastar el dinero y preferir reservarlo se transforma en una costumbre cotidiana.

A los menores se les debe comprar una alcancía e instruirlos que deben guardar su dinero para adquirir algún bien que deseen o quieran. Aunque los adultos también podrían hacerlo y cuando tenga más de $ 50 los pone en una cuenta y analiza los programas de ahorro programado fijo que los bancos y cooperativas de ahorro y crédito ofrecen para que su dinero gane intereses anuales. Y visualizar el objetivo de ese ahorro: viajar, estudiar, adquirir un bien…, y el tiempo, tres meses o un año.

