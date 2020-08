¿Por qué el café da ganas de ir al baño?

Por la mañana, la tarde, en el trabajo o después de la comida, el café es una parte vital de nuestra cotidianeidad. El consumo moderado de esta bebida trae consigo varios beneficios y, para muchos de consumidores, una pregunta: ¿por qué da ganas de ir al baño?

A veces pareciera que el café no sienta bien debido a la urgencia por ir al baño tras consumirlo. Sin embargo, Elaine Moreira, de la Federación Brasileña de Gastroenterología, explica que esto se debe a que el café aumenta el movimiento de nuestros intestinos, estimulando la evacuación, las sustancias que contiene son responsables de las contracciones del tracto gastrointestinal.

“El café no es malo para nuestros intestinos, es un alimento saludable cuando se consume de manera moderada. Generalmente, sentimos esta necesidad inmediata de ir al baño porque las sustancias contenidas en el café estimulan el colon, una parte del intestino grueso”, dice Moreira.

Comer por estrés: ¿Cómo podemos evitarlo? Leer más

De acuerdo a un estudio publicado en Digestive Disease Week, los investigadores confirmaron que el café reduce las bacterias fecales y aumenta la movilidad muscular, sin importar si es con cafeína o descafeinado.

“ Consumido en la cantidad correcta , según el metabolismo de cada persona, no da gastritis, úlceras y no empeora ninguna enfermedad existente .”

CONTRAINDICACIONES

Personas que sufren de estreñimiento no deben utilizar el café como único método para ir al baño. pixabay

A pesar de ayudar en la evacuación, los pacientes estreñidos no deben abusar del café. Según Moreira, los pacientes que padecen un intestino poco fluido deben beber mucha agua y comer alimentos ricos en fibra. Estos pueden ser encontrados en la fruta, frutos secos, espinacas, y harinas integrales.

Estar sin beber agua constantemente puede empeorar el estado de la presión intestinal, por lo que la constante hidratación e ingesta de líquidos también es recomendada.

La práctica de actividades físicas también estimula el movimiento intestinal. Por esto, no debemos utilizar el café en la dieta solo como forma de evacuación.

¿Descuidaste tu alimentación durante la cuarentena? Estos consejos te ayudarán a retomar los buenos hábitos Leer más

OTROS BENEFICIOS

El café es rico en antioxidantes y ayuda a la microbiota intestinal. pixabay

La microbiota intestinal, popularmente llamada flora intestinal, es el conjunto de bacterias presentes en el intestino que sirven para regular el funcionamiento de nuestro organismo.

Este conjunto de bacterias se encarga de ayudar en diversos procesos, como la digestión de los alimentos y el seguimiento del desarrollo de enfermedades, otorgan inmunidad inmunidad a nuestro cuerpo, controlan nuestro estado de ánimo y producen serotonina.

La cafeína impacta positivamente en el metabolismo de estas bacterias, provocando su aumento, ayudando a prevenir el cáncer, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

Otro de los beneficios aportados por el café está relacionado con su alto contenido de antioxidantes . El oxígeno interactúa con diversos tejidos, dando como resultado la formación de moléculas altamente reactivas e inestables, llamadas radicales libres, capaces de dañar seriamente las células.

A pesar de ser un proceso normal e incluso beneficioso si logra mantenerse dentro de ciertos niveles, ya que es utilizado para la neutralización de virus y bacterias y en la regulación de la estructura y la función de las proteínas, la presencia de radicales libres demasiado elevada puede traer aparejados serios inconvenientes.

Los antioxidantes, llamados así por su capacidad de neutralizar los radicales libres producidos por la oxidación celular, son los encargados de mantener el equilibrio dentro de este proceso, siendo algunos antioxidantes producidos por el cuerpo y otros aportados por los alimentos.

El café, siempre y cuando se beba sin azúcar, no hace ganar peso, no contiene calorías y no causa celulitis. Además, ha sido demostrado que algunas sustancias, como las grasas, son mejor asimiladas por el organismo a partir del consumo frecuente de cafeína.