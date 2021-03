La ashwagandha y sus beneficios para la salud

Su origen es hindú pero su consumo se ha masificado a nivel internacional debido a todas sus bondades. La ashwagandha, también conocida como ginseng indio, es una planta principalmente utilizada en la medicina ayurveda desde hace miles de años ya que se ha demostrado que cuenta con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.

Esto se dio a conocer a través de un estudio publicado en la revista médica, Journal of Alternative and Complementary Medicine, en el que se identificó que los participantes de la investigación que incluyeron la ashwagandha a su dieta, tuvieron una disminución en los niveles de ansiedad. Por otro lado, el instituto Huntington College of Health Sciences (Estados Unidos) descubrió que esta planta adaptógena también tiene otros efectos positivos para el cuerpo como aumentar la fuerza muscular, regular los niveles de azúcar en la sangre y equilibrar la fertilidad.

No más estrés

Entre las otras bondades que más destacan del ashwagandha, es su acción de disminuir la sensación de estrés. Así lo dio a conocer otra investigación hecha por el departamento de Neuropsiquiatría y Psiquiatría Geriátrica en el Asha Hospital (India), en el que tras analizar a un grupo de personas que tomaron té de esta hierba, mostraron tener un mejor manejo de las situaciones con alto índice de tensión ya que se redujeron significativamente los niveles de cortisol.

Además, también se le atribuye la capacidad de incrementar los niveles de energía, reducir la fatiga y potenciar un mejor descanso. Se la comercializa en polvo para ser añadida en agua, jugos o batidos. Para conocer la porción que requiere cada persona, lo indicado es consultar con su médico de cabecera. El especialista es la persona indicada para autorizar o no su consumo dependiendo de su estado de salud.

Debe saber

Para los fines medicinales, usualmente se cosecha la raíz de la ashwagandha, pero también se pueden usar las hojas, las bayas y las semillas. Se encuentra principalmente en la India, Pakistán, el norte de África y algunos países del litoral mediterráneo europeo.

La opinión experta

La nutricionista Jacqueline Torres Ramos refuerza que a la ashwagandha se le atribuyen beneficios como combatir la ansiedad, la depresión y controlar el estrés. Sin embargo, recomienda que para combatir estos problemas, lo ideal es identificar junto a un psicóloga las causas de estas molestias para aprender a tener un mejor manejo de las emociones.

Además, no está a favor de utilizar la etiqueta de 'superalimento' en ningún caso porque “todos son importantes ya que varían en el porcentaje de vitaminas minerales o macronutrientes que contengan”.

Para la experta, en todas las dietas se debe incluir en cantidades considerables vegetales, frutas, granos, tubérculos, grasas buenas y proteína animal (o vegetal).