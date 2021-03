Café: ‘boost’ de energía al entrenar

En internet circulan decenas de mensajes que afirman que “tomar café antes de entrenar ayuda a quemar o derretir la grasa del cuerpo”. Pero… ¿es cierto o no? Según la nutricionista Sussy Corral, el café y ningún otro alimento puede lograrlo por sí solo, “en lo que sí ayuda el consumo de su compuesto principal (la cafeína) es que puede regular el apetito y reducir el antojo por dulces”.

Además, tomar café antes de entrenar otorga más energía, lo cual ayuda al rendimiento físico porque es una sustancia ergogénica. Corral también aclara que se recomienda principalmente a los deportistas porque ellos tienen un elevado desgaste de energía, por lo que esta bebida actúa como un reemplazo a los suplementos preentrenamiento industrializados.

¿Cuánto tomar para alcanzar sus beneficios? Entre 400 y 600 miligramos de café puro (cerca de cuatro tazas), media hora antes de ejercitarse. Recuerde, no existe fórmula ‘milagrosa’ para bajar de peso de forma rápida, y que para potenciar los resultados, es necesario acompañarla de una alimentación saludable y ejercicio diario.

No es para todos

Evítelo si es hipertenso, sufre de problemas cardiovasculares, ansiedad o su médico le ha prescrito medicamentos como antidepresivos o ansiolíticos. También está contraindicado para pacientes con reflujo, colitis y gastritis porque la “mucosa interna del estómago está afectada y la bebida puede ocasionar un daño drástico”, señala. En cualquiera de estos casos, lo ideal es contar con la asesoría personalizada de su nutricionista para elegir la mejor opción acorde a su necesidad.

¿Qué hay del té?

El té verde, matcha, negro, de hierbaluisa o de cedrón tampoco ayuda a quemar grasa, pero sí tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias a nivel celular que ayudan a prevenir enfermedades a largo plazo (como el cáncer). “Si pierde peso al tomar té es porque probablemente tenía retención de líquidos”, enfatiza Corral.

Reciente estudio

Una investigación hecha por científicos del departamento de Fisiología de la Universidad de Granada (UGR), publicada en la revista Journal of the International Society of Sports Nutrition, reveló que la ingesta de cafeína antes de entrenar sí aumentó una máxima oxidación de grasas durante el ejercicio, independientemente de la hora del día.