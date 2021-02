7 tips para una vida sana

Es el segundo mes del año, y aún está a tiempo de poner en práctica esas metas específicas relacionadas con su bienestar integral. Vale hacer hincapié que lo más importante es hacer conciencia de que para poder llegar al objetivo es fundamental cambiar tus viejos hábitos por los nuevos. Y eso es lo verdaderamente complicado. "Por eso este cambio debe darse poco a poco. El propósito es cambiar un hábito y lograr mantenerlo lo que resta del 2021. Si logras hacerlo quiere decir que estás listo para continuar con la siguiente lista", recalca la doctora Gabriela Jordán Herrería, experta en nutrición.

1. Comer más vegetales y frutas

Estos son los superalimentos que nunca deben faltar en tu plan nutricional para estar sanos. Variar su consumo y aumentar la frecuencia y las cantidades sobretodo de los vegetales ayuda a poder alcanzar las cantidades adecuadas de vitaminas, minerales y antioxidantes que, a la larga, nos protegen y previenen de muchas enfermedades. Cómelos crudos, cocinados al vapor o guisados sin excederse con el tiempo de cocción.

2. Escoger mejor los productos que compras

Eso quiere decir comprar alimentos lo menos procesados posibles. Los alimentos procesados son aquellos alimentos que no los consumimos tal y como los encontramos en la naturaleza, sino que son sometidos a diversas modificaciones industriales y se les agregan diferentes aditivos, colorantes, conservantes, saborizantes y que la gran mayoría de veces al pasar por tratamientos térmicos, pueden perder muchas de sus vitaminas y características nutricionales que los hacían saludables.

Dieta saludable de frutas, vegetales y pescado. Archivo/Shutterstock

3. Reducir al mínimo la cantidad de azúcar.

Puede sonar extremista e imposible, pero si no eres deportista de alto rendimiento, el azúcar es algo que no necesitas. No te aporta nutrientes y a la larga no es bueno para tu salud. Si eres la persona más dulcera del mundo trata de reducir su ingesta. Si los comes esporádicamente está bien, ese dulce no va a ser tan malo siempre y recuerda moverte y hacer algo de ejercicio.

Un estilo de vida sano contribuye a prevenir diferentes tipo de enfermedades, entre ellas las cardiovasculares y el cáncer Dra. Gabriiela Jordán

Herrería

4. Sustituir los productos refinados por alimentos integrales.

Si nunca los has probado (alimentos integrales) porque te parecen que van a ser malos, proponte encontrar recetas que te hagan cambiar de idea.

Si los has comido alguna vez y sientes que fue una mala experiencia piensa que es como en todo, debes acostumbrar al paladar. Y la única manera de que esto suceda es que planifiques para incorporarlos a tu plan nutricional. Inicialmente 1 vez por semana, sucesivamente 2 veces por semana hasta que se haga un hábito.

5. Incrementar en la dieta,el uso de aceite de oliva, aguacate, semillas y frutos secos en cantidades moderadas.

Lo ideal es que los comas en cantidades medidas sin excesos. Estos almentos te ayudarán a poder absorber ciertas vitaminas con facilidad, y prevenir diferentes tipo de enfermedades entre ellas las cardiovasculares y el cáncer. ¡Ojo! prudencia con las cantidades.

6. Tratar de cocinar más veces en casa y evitar comer fuera de ella

Por más que consideres que es saludable lo que ingieres fuera de casa, la verdad es que siempre esa comida va a estar más condimentada, más grasosa y por ende más calórica. Es verdad que la vida esta hecha de placeres y de gustos. Pero la idea es que de las 14 comidas entre almuerzos y cenas de 1 semana, trata de no salir más de 2 a 4 veces por semana fuera.

7. Planificar la comida y no dejar la salud al azar

Es necesario tener una estrategia sobretodo si no tienes tiempo.

Comenzar a planificar, saber elegir correctamente en el supermercado y gestionar tu semana y comidas para llevar un estilo de vida saludable es fundamental. Y si llegar se te hace difícil por sí solo, busca la guía de un profesional. ¡Mucho ánimo!