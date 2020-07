5 beneficios de la teleconsulta psicológica nocturna

La teleconsulta psicológica en horario nocturno es ideal para quienes no logran conciliar el sueño.

Cuando las luces de la ciudad poco a poco se apagan y las actividades laborales se ponen en pausa hasta el día siguiente, al llegar la noche muchas personas están ávidas de realizar una consulta psicológica que les ayude a superar miedos, depresión u otras problemáticas que no les permiten dormir.

Es ahí cuando son de gran utilidad las terapias psicológicas virtuales en horarios extendidos. Herramienta que a través de las plataformas digitales, los expertos en salud mental pueden ser un soporte para las personas que lo necesitan fuera del horario de atención tradicional.

La psicóloga Annabelle Arcos, comparte con EXPRESO algunos de los principales beneficios de esta modalidad.

Beneficios

1. Poco tiempo durante el día.

Si no encuentras un horario en la mañana o tarde para tener una sesión con tu psicólogo, esta opción te puede ayudar a que no descuides tu salud mental por “falta de tiempo”. Además, es perfecta para las “personas que gustan de hacer actividades en la noche y no tanto en el día”, dice Arcos.

2. Ideal para combatir crisis de pánico, ansiedad y depresión.

La experta resalta que este tipo de condiciones suelen tener mayor protagonismo en la noche, “cuando la persona ya no está haciendo ninguna actividad que de alguna manera la mantiene distraída y por eso llega a tomar conciencia de lo que siente. Es ahí cuando se abre la puerta a nuestros propios pensamientos y se debe trabajar en ellos”.

3. Tratamiento inmediato a tentativas de suicidio.

Arcos asiente que esta problemática también tiene picos de incidencia en los horarios nocturnos y por eso, es fundamental que pueda encontrar soporte apenas lo necesite. “Quién está pensando en la idea del suicidio y recibe asistencia psicológica durante los primeros 30 a 45 minutos, puede revertir el querer cometerlo”, recalca Arcos.

4. Ayuda para conciliar el sueño.

En la sesión terapéutica con el psicólogo, ambos pueden conversar sobre la raíz del problema, compartir ejercicios de relajación y meditación.

5. Soporte en casos de violencia doméstica.

Al estar dentro de casa junto al agresor, muchas personas con relaciones de parejas disfuncionales no pueden encontrar ayuda durante el día. Esta herramienta les permitirá tener apoyo, en horario nocturno, sin que haya una agresión de por medio.

Extra. Opción de anonimato.

Es ideal para quienes rechazan la consulta física (por los estigmas del qué dirán), por miedo de salir de casa (diagnosticados por agorafobia) o por problemas de introversión muy desarrollados. Además, si el paciente desea máximo anonimato puede hacer la consulta psicológica vía telefónica sin el uso de videollamada.