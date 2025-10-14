Yadira Bayas afronta queja por fingir asistencia en sesión virtual de la Asamblea

La legisladora de ADN enfrenta de una queja presentada por su compañera de bancada, María Cristina Acuña

La asambleísta Yadira Bayas fue cuestionada por aparecer con una imagen estática durante una sesión virtual de la Comisión de Biodiversidad, lo que generó una queja formal dentro de su propia bancada.

La asambleísta oficialista Yadira Bayas enfrentará una queja presentada por su compañera de bancada, María Cristina Acuña, a raíz de lo ocurrido durante la sesión virtual de la Comisión de Biodiversidad del 10 de octubre. En dicha reunión, Bayas apareció en pantalla con lo que se presume fue únicamente una fotografía, sin que se registrara su participación efectiva.

En un comunicado, el Legislativo expresó: “La Asamblea reafirma su compromiso con la transparencia, la ética pública y la rendición de cuentas, garantizando que toda actuación administrativa o disciplinaria se tramite con imparcialidad”.

¿Qué ocurrió en la sesión?

El 10 de octubre de 2025, la comisión presidida por la oficialista Camila León abordó el proyecto de Ley Orgánica para el Combate y Adaptación al Cambio Climático. En medio de la reunión, León hizo un llamado de atención.

Veloz sobre TCE: "Decisiones de un sistema judicial descompuesto son un trofeo" Leer más

“Quiero hacer un llamado de atención. Si hay una asambleísta que está usando un fondo de pantalla en el que está su cara para que parezca que está ahí”, señaló León durante la sesión. Acto seguido, enfatizó que se trataba de una reunión seria y consultó directamente si Bayas estaba presente.

La legisladora apareció en pantalla, pero únicamente con una imagen estática, sin movimiento ni intervención alguna. Ante la falta de respuesta, León reiteró la consulta. Posteriormente, se verificó el quórum y se constató que Bayas no registró su asistencia.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) será la instancia encargada de conocer y resolver una posible sanción contra Bayas. Hasta el momento, el CAL ha emitido sanciones únicamente contra legisladores de la bancada correísta.

Bayas también enfrenta un proceso en el TCE

El nombre de Yadira Bayas ha cobrado notoriedad en el actual periodo legislativo. La asambleísta enfrenta una denuncia por infracción electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Tanto ella como su alterno, Carlos Miguel Cuesta, fueron señalados por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, por una presunta infracción electoral grave relacionada con actos de precampaña o campaña anticipada.

Gobierno no atina respuesta sobre compra millonaria de uno de sus asambleístas Leer más

El hecho está vinculado con la entrega de cocinas de inducción en el contexto de las elecciones generales de 2025. En un video difundido en la red social TikTok, se observa a Bayas dentro de un camión que transportaba dichos electrodomésticos para su distribución.

En primera instancia, la denuncia fue desestimada. La jueza y presidenta del TCE, Ivonne Coloma, indicó que las pruebas presentadas no permitieron desvirtuar la inocencia de Bayas. Sin embargo, el proceso fue reactivado tras la presentación de un recurso de apelación.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ