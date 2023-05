¿Confía en el tipo de decretos de ley que va a emitir el presidente de la República, Guillermo Lasso, en estos seis meses? ¿Teme que sean autoritarios o atenten contra derechos?

Creo que es inteligente para emitir los necesarios, para superar esta crisis de institucionalidad. El Ecuador requiere que haya comprensión de una función a la otra, cooperación, dotar de recursos, no solo incentivar al sector privado y empresarial, la gente es la que los lleva a esas altas dignidades y a ella es a la que nos debemos todo servidor público.

¿A qué ha llegado el proceso de la acción de protección para la asignación de recursos?

Se dispuso que se formen mesas de trabajo. Esperamos una buena voluntad del Ministerio de Finanzas, del Ejecutivo y la Función Judicial.

¿Ya hay recursos?

Aún no han aceptado el día y hora de la cita para la mesa de trabajo, pese a que han sido solicitados.

¿Cuánto se necesita?

Solo para el gasto corriente, son $ 250 millones aproximadamente para completar el número adecuado de jueces, secretarios, ayudantes...

Pero para la adecuación de infraestructura, equipos, suministros de oficina, etc.

Ese es otro valor que se le dejó de tarea al Poder Ejecutivo que a través de las mesas de trabajo se determine.

Se cuestiona la prioridad que tiene para su participación, por ejemplo: no asiste a las reuniones de las mesas institucionales de seguridad, pero va a una rendición de cuentas de la Asamblea...

Cada servidor tiene una agenda preestablecida, pero si me invitan faltando una hora y ya con otra actividad preestablecida y si es para hablar mal... Yo no voy... (se acerca su relacionista pública, Ángela Cevallos, para decirle a la periodista que esta es la última pregunta y ya se tienen que ir, el presidente del CJ espera que termine de interrumpir y sigue contestando la pregunta) y si es para hablar mal, pues que lo hagan, los hechos no mienten, yo siempre camino con la verdad.

A usted se lo vincula con el correísmo, ¿qué hay de esto? No, de ninguna manera. Yo trabajé en varias entidades, he sido juez y de la Corte Nacional, y soy uno de los juzgadores que porque el trabajo fue así, me tocó que dictó en apelación la sentencia contra Rafael Correa y, obviamente, en esa sentencia no se habla de ningún influjo psíquico.

Hay fricciones de la Judicatura con la Corte y la Fiscalía. ¿Cómo se puede superar tomando en cuenta que la Fiscalía investiga a dos vocales, la Judicatura suspende al juez que debía conocer el caso de posible tráfico de influencias? Todo después de que la Judicatura anuncia concurso de fiscales, ¿qué hay de esto?

No lo sé... (vuelve a interrumpir Cevallos para decir que se debe terminar la entrevista. EXPRESO indica que, por favor, no vuelva a detener el proceso y de ahí continúa respondiendo el presidente), el CJ no debe hacer ninguna coordinación para evaluar y llamar a concurso, pero por un sentir de coordinación se le dijo, hagamos unas mesas de trabajo para que salga bien la evaluación porque ese es mi afán, más que salga a contradecir en los medios públicos que no ha tenido ningún sustento.

¿Hay fecha para el concurso de jueces?

(Insiste en interrumpir y dice concluimos la entrevista, EXPRESO manifiesta que no es así, Terán le responde a la RR. PP., por favor, déjele concluir y ella responde ya nos tenemos que ir ahora. La entrevistadora le indica que sin la interrupción Terán ya hubiera respondido). Tengo un problema presupuestario. Espero que el Poder Ejecutivo nos cumpla, hasta mientras tendremos que ser creativos, usar plan A, plan B, buscar financiamientos de diferentes partes, estoy en ese camino.

Los abogados acusan al Consejo de la Judicatura (interrumpe y dice Gracias, hemos terminado, EXPRESO avanza con la pregunta) de mentir en la implementación del expediente electrónico que dicen que solo es el Satje en otra plataforma, esa es el Expel?

Yo estoy apenas tres meses en el cargo, encontré una situación, pedí que aceleren en el paso y entreguen cumpliendo la norma. Ya estaban servidores y cosas, a mí mismo me indigna, pero ¿qué tenía que parar y desperdiciar el recurso de los ecuatorianos? No, terminen lo mismo que estaba haciendo, eso es mentir o es mostrarlo, potenciar lo que ya estaba allí.

Ahora qué se va a hacer con los jueces... (Para Cevallos no le es suficiente entorpecer la cita de manera constante y abusivamente manipula los equipos de EXPRESO y detiene la grabación de la entrevista y se atreve a decir: “Ruego de la manera más comedida que se acabe aquí”). El equipo periodístico reclama a Terán por la extralimitación de su equipo, que además se acercó al camarógrafo y a la entrevistadora para no dejar avanzar con las preguntas y, supuestamente, justificar sus actuaciones. A lo que Terán dijo: Te pido mil disculpas, te voy a contestar lo que me preguntes… Y agrega: “¿Estás molesta?”. La entrevistadora responde: “Indignada, porque es como que yo haya metido la mano a su cartera, tome sus documentos, los dañe y diga ‘lo siento, me tengo que ir’”.

¿Qué se hace para eliminar la impunidad en casos de narcotráfico?

Destituyendo cuando toca destituir, respetando el debido proceso. Primero, por denuncias, instrumentas, suspendes, sigue el trámite disciplinario y a la final se mira si hay que ratificar la inocencia o hay que destituir. Un ejemplo de ello, el año pasado en procesos disciplinarios habían destituido todo el ejercicio de 2022 a 27 jueces. Pero el día de la rendición de cuentas destituí a 22, anteayer, tres, sumo 25 más o menos.