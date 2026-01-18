Expreso
Francisco Sebastián Barreiro Abad (derecha) se enferenta a una posible pena de tres a cinco años de cárcel.Ángelo Chamba / Expreso

Tribunal suspendió audiencia para deliberar; Fiscalía pidió sentencia en caso Nene

Hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad enfrenta la acusación de oferta de tráfico e influencias. Hoy se retomó audiencia

En el Complejo Judicial Norte de Quito se suspendió la audiencia de juicio contra Francisco Barreiro, hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad, dentro del denominado caso Nene. La Fiscalía solicitó que el procesado sea sentenciado por oferta de tráfico de influencias, en su alegato final.

El proceso se retomó luego de que se revocara la nulidad y tras varios intentos fallidos por reinstalar la audiencia. Uno de esos episodios ocurrió el 11 de diciembre de 2025, cuando el tribunal a cargo del proceso penal declaró fallida la instalación de la diligencia

Ese día, según informó la Fiscalía General del Estado, la inasistencia del abogado de Barreiro impidió que se desarrollara la audiencia. Por eso se resolvió convocar nuevamente la diligencia para el 18 de enero de 2026. Por ello, desde las 08:30 de hoy se instaló la diligencia.

Al respecto, la Fiscalía informó: “En el Complejo Judicial Norte de Quito, se reinstala la audiencia de juicio contra Francisco B. por presunta oferta de tráfico de influencias. Fiscalía continúa con la presentación de su prueba testimonial”.

Después de que el Ministerio Público presentó la prueba testimonial, el siguiente paso fue la defensa del procesado para que inicie con la exposición de sus descargos ante lo señalado por la Fiscalía.

Al final de la jornada, la Fiscalía informó que el Tribunal suspendió la audiencia. Esto con el objetivo de iniciar la deliberación y así también señalar la fecha y hora con la finalidad de informar su decisión respecto al caso del hijo de Abad.

