Caso Triple A: Juez es empujado a excusarse por el abogado de Aquiles Álvarez

Los casos Triple A, Fachada, Comandos de la Frontera y Nene tienen dos cosas en común: los jueces de la Unidad Anticorrupción y las tácticas que allí se aplican.

La última “estrategia” se evidencia en el caso Triple A, una investigación por presunta comercialización ilegal de diesel subsidiado en la frontera, que involucra a Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, para quien la Fiscalía solicitó su vinculación en una audiencia prevista para este viernes 14 de marzo.

El 7 de marzo de 2025, Aquiles Álvarez cambió por cuarta vez de abogado y contrató al penalista Diego Córdova Raza, quien ha sido defensor de Daniel Salcedo o la asambleísta del correísmo Sofía Espín.

Ante la incorporación del nuevo abogado, el juez de instrucción Jairo García presentó este 10 de marzo su excusa con el objetivo de apartarse de la causa. Su argumento es que Diego Córdova Raza es también su abogado. El juez Jairo García es investigado en la Judicatura y por la Fiscalía en el caso Fachada, por el presunto delito de tráfico de influencias y cuya teoría guarda similitudes con lo que pasa en Triple A.

Una táctica cada vez más utilizada

En el Caso Fachada, la Fiscalía investiga si cuatro jueces anticorrupción, entre estos Jairo García, favorecieron con leguleyadas al narcotraficante colombiano Carlos Álvarez Vera, alias Gerente, principal cabecilla de Los Comandos de la Frontera. La técnica fue la misma: cuando la jueza de instrucción Karol Gissela Zambrano Macías tenía cuatro meses impulsando ese expediente, la defensa de los hijos del narcotraficante incorporaron como abogado a un amigo de la autoridad, Grigson Alexander Cabeza Bazán. Lo que provocó en que ella se excusara.

Evidencia. En el domicilio de uno de los jueces se encontraron fajos de dinero en efectivo. EN total se hallaron 93.000 dólares

¿Por qué el juez del caso Triple A presentó su excusa?

Un principio del Derecho es que toda persona debe contar con un juez imparcial. Esta imparcialidad se ve contaminada cuando el juez tiene un vínculo con alguna de las partes, por ejemplo cuando Aquiles Álvarez y su juez comparten el mismo abogado. En su escrito de Jairo García explica: “Denotaría una falta de imparcialidad en mi calidad de actual director judicial de este proceso penal, pues es evidente que tengo un vínculo (por intereses económicos) con el abogado defensor del señor Aquiles David Álvarez Henríques (a quien fiscalía pretendería vincular a la instrucción fiscal dentro de la causa No. 17U05-2024-00186 que actualmente me encuentro sustanciando como juez de dicho proceso penal), puesto que le he realizado la cancelación de sus honorarios profesionales para que pueda ejercer mi defensa privada”.

EXPRESO solicitó una versión al abogado Córdova, pero hasta la publicación de esta nota no respondió.

¿Forzar la excusa del juez es una táctica nueva?

No. En el caso Metástasis, el narcotraficante Leandro Norero, asesinado en 2022 en la cárcel de Latacunga planificaba contratar como abogado al hijo de una jueza del Guayas, Carmen Vásquez, porque ella era la única de un tribunal que no “copiaba”, que en su jerga criminal significaba que no quería dejarse comprar para otorgarle la libertad a sus familiares presos. Su plan quedó en evidencia cuando la Fiscalía explotó sus chats telefónicos y esta historia también la confirmó uno de sus hombres de confianza, Helive Angulo, alias El Estimado, en su testimonio.

Caso. Leandro Norero cuando fue capturado por las autoridades. ARCHIVO

En el caso Nene también se aplicó la misma receta

Pero esta táctica no solo se ha aplicado en Metástasis, Comandos de la Frontera y ahora caso Triple A. También está el caso Nene. En este proceso, la víctima que denunció a Francisco Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, incorporó el 12 de abril de 2025 como abogado a David Meza Angos, que es primo de la jueza María Fernanda Castro Angos, también de la Unidad Anticorrupción. El 15 de abril Meza Angos recusó a la jueza para sacarla del caso. Pero un juez que dirimió este pedido negó la acción y pidió a la Judicatura que aplica los "procedimientos disciplinarios a los que hubiere lugar".

¿Qué otras cosas extrañas han pasado en el caso Triple A?



Un grupo de personas para quien Fiscalía pidió su procesamiento en el caso Triple A se cobijaron con la inmunidad electoral para evadir la justicia. Ellos son: Juan Daniel González Jurado, quien se inscribió como candidato suplente de RETO en Guayas, José Ignacio Franco Magallanes, Fernando Patricio Peñaherrera Benegas y Angélica Vanessa Freire (candidatos suplentes de Centro Democrático en Guayas). A esto se suma los continuos diferimientos por cambio de abogados a última hora.

