Aquiles Álvarez: “Quieren meterme a La Roca para dormir junto a Glas y Muentes”

Con una carpeta manila llena de documentos en la mano, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez Henriques, arribó al salón contiguo de su despacho en el Palacio Municipal para conversar con Diario EXPRESO sobre el pedido de vinculación al caso Triple A de la Fiscalía General del Estado, su deteriorada relación con el presidente Daniel Noboa, el trabajo de su administración y su futuro en la política.

Respuesta del alcalde Aquiles Álvarez sobre supuesta intimidación a fiscal

P: La Fiscalía dice que usted intenta intimidar al fiscal del caso Triple A, Carlos Alarcón, para evitar su audiencia de vinculación. ¿Ese es su plan?

R: Yo tengo todo el derecho de tener suspicacias respecto a la actitud y las actuaciones de él (Carlos Alarcón). Si es el mismo fiscal del caso Goldbaum y del hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, creo que está claro que hay un direccionamiento para perseguir. Además, obviamente tengo que alzar la voz porque después de casi siete meses de investigación, después de que pusieron una denuncia armada, totalmente mal infundada, temeraria y maliciosa, recién me quiere vincular cuando lo pudo hacer desde el primer momento.

P: Si la denuncia no tiene sustento, ¿por qué usted y sus hermanos vendieron sus acciones de Ternape Petroleum, empresa también investigada en el caso Triple A, días después de que el Gobierno presente el caso ante la Fiscalía?

R: No las hemos vendido. Pueden revisar el portal de la Superintendencia de Compañías. Nosotros somos los representantes legales y accionistas de las empresas. Hoy hay otro representante legal que está vinculada en el proceso.

P: EXPRESO hizo la consulta en agosto de 2024 y en el portal de la Superintendencia de Compañías registraba que usted y sus hermanos cedieron todas sus acciones a Andrés y Fernando Viteri Henriques.

R: Andrés y Fernando son mis primos hermanos. Jamás les haríamos daño. Donde sí han cambiado todo, no sé si las acciones, es en Petronoboa. Eso es el ratón cuidando el queso.

P: Por otro lado, exfuncionarios del Municipio de Guayaquil, como el exgerente de la ATM, José Franco Magallanes, también han sido señalados. Pero no fueron vinculados por estar de candidatos. Incluso RETO cobijó a uno de ellos.

R: Cuando un presidente se mete a una embajada es entendible que cualquier perseguido busque precautelar su seguridad. Entiendo a Magallanes porque yo también lo hice con mis hermanos. A Magallanes lo saqué precisamente para no darle de comer a los odiadores que tenemos en el Gobierno.

P: Es decir, fue una acción pensada con anticipación.

R: Por supuesto. ¿Cómo lo voy a dejar si había una persecución y era titular de todos los días? La administración de José Franco Magallanes en la ATM es cero problemas, en el informe de la UAFE hay cero problemas y en el proceso no hay prueba alguna. José Julio Neira salió en los medios a decir que tengo 94 millones de dólares y si fuera así ya le hubiese prestado 50 millones a Barcelona, pero no los tengo.

Respuesta de Aquiles Álvarez sobre los supuestos despachos irregulares de combustible

P: Fiscalía señala despachos irregulares de combustible a estaciones fronterizas que ni siquiera registran pagos. Un caso es la venta de 7 millones de galones de diésel a una estación con capacidad para 10 mil galones. ¿Qué pasó con el resto del combustible? ¿En qué se utilizó?

R: Explico el negocio: si tienes muchas ventas, que pasa en muchas gasolineras del país, puede haber hasta dos rotaciones de tanqueros al día. (Muestra una carpeta) Aquí tengo notarizadas las transferencias por compra de combustible de cada estación de servicio. Pero más allá de eso, no son mis gasolineras, sino terceros que se afiliaron a mi red. La ley dice que la responsabilidad de la comercializadora termina cuando se entrega la orden de combustible en el terminal de despacho. No tengo porqué seguir al tanquero.

P: El caso Petronoboa apunta a ser similar al de Triple A. ¿Por qué no se mide con la misma vara o qué tienen de diferentes?

R: No son similares. El negocio de Copedesa es la comercialización, mientras que el de Petronoboa es la distribución. Ellos tienen dos códigos, uno para el sector automotriz y otro para el sector industrial, que no está subsidiado. Según la denuncia de Pedro Granja, Petronoboa ha desviado combustible del sector automotriz usando el código industrial para sus industrias.

P: ¿Todo se trata de ‘ojo por ojo’ con el presidente Daniel Noboa?

R: No es un ‘ojo por ojo’ entre políticos. Yo lo único que pido es que tengan el mismo trato. ¿Dónde está el allanamiento a Petronoboa? Nunca quisiera ver preso al hermano del presidente, aunque ellos sí quieren meterme a La Roca para que duerma a lado de Jorge Glas o Pablo Muentes.

P: ¿Qué provocó esta pelea casi irreconciliable con el presidente? Incluso está afectando a los guayaquileños con, por ejemplo, la falta de coordinación entre Segura EP y el ECU 911.

R: Nos reunimos con el presidente en la Gobernación y desde entonces desapareció. Cuando nos reunimos él me preguntó si yo iba a ser candidato para las elecciones de 2025 y le dije que no. Yo tengo que cumplir con Guayaquil y no me llama la atención para nada (ser candidato a la Presidencia).

Si Guayaquil considera por encima del 50% que me he ganado su confianza para seguir, me inscribiré (a la reelección). Puede que me afilie a RETO.

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil

P: ¿Deja la puerta abierta para volver a conversar con el presidente o depende del desarrollo del caso Triple A?

R: Totalmente. Siempre ha sido así, pero él quiere que uno se le arrodille, que le sople, que lo engría y no puedo hacer eso. El caso Triple A es netamente político y se debería archivar.

P: Sobre su gestión, ¿qué pasó con el proyecto de recuperar el río? Las alcaldías de Daule y Samborondón también tienen la intención de hacerlo.

R: Los estudios están terminándose. Nosotros tenemos planificado que el primer tramo de ferris, desde la Caraguay hasta el Malecón 2000, por lo menos lo entreguemos antes del 2027. Sobre lo otro, tengo buena relación con Juan José Yúnez, pero no hemos profundizado al respecto. También se está coordinando con la Prefectura.

P: ¿Qué está haciendo su administración por la recuperación integral del centro urbano?

P: ¿Qué está haciendo su administración por la recuperación integral del centro urbano?

R: Se necesita un círculo virtuoso. Implica recuperar la confianza de caminar en el centro y para eso se necesita percepción de seguridad. Pero si tenemos un gobierno que hasta nos quita las cámaras, ¿cómo hacemos? El máster plan demanda recursos importantes porque necesitamos tener un plan de expropiación masiva.

P: ¿Cuándo empezaremos a ver resultados?

R: Después del primer semestre del 2026. Sin embargo, no podemos aplicar bien el máster plan si no tenemos un programa masivo de expropiaciones. Lo primero es expropiar algunos edificios que están abandonados para aplicar ese nuevo urbanismo.

P: En materia de tránsito, ¿qué se está haciendo por las ciclovías y recuperar las aceras? La urbe no es amigable con el peatón.

R: Hemos trabajado con Bloomberg y el programa lo ha liderado la vicealcaldesa Blanca López. Lo que se hizo en su momento no llenó las expectativas y no iba de la mano con la planificación de movilidad urbana de Guayaquil y se tuvo que replantear. Por ejemplo, el anillo vial a la altura de Los Ángeles, para entrar a Chongón, contempla una ruta de ciclovía importantísima que va conectada con el circuito de la vía la costa.

P: ¿Cómo avanza el proyecto del nuevo aeropuerto en Daular? ¿Se mantiene en pie la arteria vial por Cerro Blanco?

R: Se sigue con la planificación. Nosotros seguimos con la línea de tiempo de desarrollar el entorno del nuevo aeropuerto. Vamos de la mano con la malla vial, que es el desarrollo de esa nueva ciudad alrededor. El proyecto de la ruta por Cerro Blanco está planteada hace mucho, pero no podemos avanzar sin el visto bueno del Ministerio del Ambiente. Estamos congelados. El nuevo aeropuerto está proyectado para finales del 2031.

