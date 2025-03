¿Por qué el Municipio de Guayaquil le quitó el transporte a la Policía?

Aclarece un poco, la mañana del lunes pasado y, como de costumbre, los policías del distrito Pascuales esperan la llegada de las camionetas municipales para iniciar su jornada de patrullaje en una de las ciudades más violentas del país.

Sin embargo, esta vez, los vehículos negros con franjas azules y celestes no aparecen. Ese día, y los que siguieron, en el distrito buscaron alternativas para movilizar al contingente que integraba los patrullajes conjuntos entre el Municipio de Guayaquil y la Policía Nacional.

Una medida abrupta de Segura EP que genera dudas

Desde el domingo pasado, la empresa Pública Segura EP, encargada de las labores de seguridad del Municipio de Guayaquil, dejó de proporcionar transporte a los agentes policiales. La orden se ejecutó sin previo aviso y sin explicación oficial, le dijo una fuente municipal a Diario EXPRESO.

"Los policías llamaron para saber por qué no los habían recogido", afirmó la fuente, que prefirió mantener su identidad en el anonimato, y que anteriormente alertó sobre una reducción en las rutas de dichas camionetas, tal como lo confirmó y publicó EXPRESO el 30 de julio de 2024, en el reportaje Guayaquil: Una flota de patrullas municipales guarda polvo los lunes y los martes.

Una parte de dicha flota hace base en el mercado de Montebello, en el noroeste de la urbe. Muy cerca de ahí está el distrito policial Pascuales, una de las jurisdicciones conflictivas de la ciudad. Una fuente de ese distrito le dijo a EXPRESO que las camionetas que solían pasar por su personal no fueron el domingo. Eso se repitió el lunes y el martes pasados. El jefe del distrito Édison Rodríguez, confirmó que dejaron de tener la asistencia municipal. "Justamente, ellos venían y colaboraban con nosotros con el patrullaje. Me imagino que tuvieron una disposición y, bueno, se retiraron de acá", dijo Rodríguez, el martes pasado.

Para el distrito Pascuales estaban destinadas tres camionetas, que rondaban los subcircuitos Pascuales, Bastión Norte y Bastión Sur. Sin embargo, el oficial aseguró que la cobertura de patrullajes se mantiene con los vehículos disponibles del destacamento. "El patrullaje es necesario. Y mi agradecimiento a los dueños de empresas de acá, con los que nos hemos reunido, y que incluso nos han ayudado con mantenimiento de unidades", sostuvo y agregó que tienen 36 vehículos disponibles y unos 12 vehículos por reparar.

Calles de Guayaquil con menos vigilancia y más inseguridad

EXPRESO realizó recorridos para verificar si la medida municipal se registraba en otras zonas. En el sector Florida, en el norte, dos camionetas del municipio transportaban solo a agentes metropolitanos, el lunes pasado.

Una furgoneta municipal de Bienestar Animal circula por el Batallón del Suburbio. FRANCISCO FLORES

La mañana del martes pasado, en cambio, este Diario siguió de cerca a dos camionetas que resguardaban a otros vehículos del cabildo, entre estos, una furgoneta de Bienestar Animal, que realizaban una inspección en el Batallón del Suburbio. Uno de los metropolitanos comentó que ya no están saliendo de patrullaje con policías: "Antes sí estaban. No sabemos porqué motivo (ya no los transportan)".

La fuente municipal que contó sobre el repentino cambio dijo que solo se emitió la directriz y no se informó un justificativo. Sin embargo, esta comentó que la disposición coincide con la escalada de la pugna que enfrenta a la administración municipal de Aquiles Álvarez con el gobierno de Daniel Noboa.

En el cuartel policial de la Florida también hay inquietud por saber cuál será el futuro de este cambio. Por ello esperan disposiciones. Este Diario pidió una entrevista a la comandancia policial de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón). Sigue pendiente una respuesta.

Un agente metropolitano desciende una camioneta de Segura EP, en el Batallón del Suburbio. FRANCISCO FLORES

Conflicto entre Aquiles Álvarez y Daniel Noboa

En el último episodio de la relación escabrosa, enfrentó a Álvarez y al ministro de Gobierno, José De La Gasca, en torno al tema del caso Triple A. De La Gasca y Álvarez protagonizaron un cruce de insultos. Otro de los frentes que se mantiene abierto es el debate por la competencia de la administración de las cámaras de seguridad de la ciudad. El Gobierno busca integrar los dispositivos del cabildo a la red del servicio ECU-911.

El miércoles 26 de febrero, el alcalde de Guayaquil dijo que el Gobierno le quiere quitar las cámaras. Por su parte, el ECU-911 ha reiterado que, conforme a la Resolución 007 ratificada el 26 de septiembre de 2024, es el único ente encargado de regular, coordinar, controlar y prestar los servicios de emergencias, videovigilancia y atención de llamadas a nivel nacional.

Las consecuencias de la suspensión del transporte a la policía para los guayaquileños

Mientras estas disputas políticas continúan, los ciudadanos quedan atrapados en medio del fuego cruzado de las posturas de funcionarios que, en la teoría y el deber ser en la práctica, fueron elegidos para solucionar los problemas de las personas. La falta de un patrullaje integral deja zonas más expuestas a la delincuencia, es decir, robos.

Carla, de 19 años, ha sido testigo del deterioro de la seguridad en la zona donde labora como comerciante. "Es un desperdicio de recursos que las camionetas no movilicen a los policías. Que trabajen en conjunto. Parecen niños chiquitos. Por algo son personas estudiadas", criticó. Ella dijo temer cuando se sube a un bus en la entrada a Ciudad Victoria, donde, según relata, de 10 buses, al menos cinco son asaltados.

¿Qué responde el Municipio de Guayaquil? Contesta con una acusación contra la Policía

En una entrevista con EXPRESO, el presidente del directorio de Segura EP, Fernando Cornejo, evadió usar frases que describan lo que está pasando en la práctica: que las camionetas municipales ya no transportan a los policías, como lo venían haciendo, a través de un convenio marco que data de la administración pasada, de la entonces alcaldesa Cynthia Viteri.

"Yo no diría que hemos dejado (de ir a ver a los policías). Nosotros tenemos que ir a donde los índices nos dicen", dijo el funcionario público para argumentar el motivo de la decisión que ha dejado sin transporte municipal a los agentes del orden.

Vehículos para patrullajes 53 camionetas recogían a policías en los distritos, para realizar los patrullajes preventivos en zonas de la urbe porteña.

Lo hizo con una acusación contra la Policía Nacional: "Hemos venido trabajando con 53 vehículos con Policía Nacional. Lamentablemente, por más de tres meses hemos estado indicándole a Policía Nacional que los patrullajes deben de ir migrando constantemente conforme los delitos van migrando (...). Nosotros insistentemente hemos estado indicando a la Policía Nacional que nuestras camionetas, nuestros recursos de Guayaquil es para custodiar a los guayaquileños y hacer patrullajes preventivos".

"Siempre hemos sido enfáticos que no deben de utilizarlos para ir a dejar boletas de citación, para ir a dejar y a recoger a policías que tienen que cumplir con horarios de custodia de personas que tienen arresto domiciliario. Que queremos a nuestras camionetas trabajando en donde están las muertes violentas", dijo el funcionario, quien sostuvo que la medida no tiene un fondo político.

Cornejo aseguró que la Policía ha contestado esas observaciones y que lo han justificado con el argumento de que dichas actividades son parte de los patrullajes planificados. Además, el vocero de Segura EP afirmó que hace tres semanas citaron a representantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para hablar sobre el tema, pero, dijo, no asistieron.

El funcionario adelantó que este viernes 28 de febrero enviarán una propuesta de convenio más específico para coordinar las acciones conjuntas de seguridad a los representantes de las fuerzas del orden de la zona. Mientras tanto, Cornejo aseguró que seguirán patrullando con los agentes metropolitanos, aunque estos no cuentan con armas de fuego.

