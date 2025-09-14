Transportistas suspenden paralización en Pichincha: ¿Qué pasa con las clases?

Ministerio de Educación se pronunció sobre las clases en Pichincha ante anuncios de paralización por eliminación del diésel

Las clases en Pichincha se desarrollarán de forma normal, según explicó el Ministerio de Educación

Minutos después de conocerse la decisión de los transportistas de Pichincha sobre la suspensión de la paralización de sus servicios, el Ministerio de Educación finalmente se pronunció sobre las clases para el lunes 15 de septiembre de 2025.

El viernes 12 de septiembre de 2025, el Gobierno Nacional anunció la eliminación del subsidio al diésel. Paralelamente, el Ejecutivo socializó las medidas de compensación para minimizar el impacto de la decisión.

Entre las acciones previstas está la entrega de recursos a choferes del transporte de pasajeros y un bono de hasta 20.000 dólares como parte del proceso de renovación de unidades dentro del Plan Nuevo Transporte.

Sin embargo, esos primeros anuncios no fueron suficientes para un sector del transporte en Pichincha. El 13 de septiembre de 2025, la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha anunció una paralización de los servicios desde las 00:00 del 15 de septiembre.

A partir de ese anuncio se desarrollaron reuniones entre los dirigentes del transporte y el director de la Agencia Nacional de Tránsito, Pedro Abril. Finalmente, la tarde de este 14 de septiembre de 2025, el gremio anunció la suspensión de la medida.

“La verdad es que estamos bastante satisfechos dado que el transporte organizado del Distrito Metropolitano de Quito ha escuchado cuál es la propuesta con la cual el Gobierno quiere manejar el tema de incentivos”, indicó Abril.

¿Qué pasará con las clases en Quito?



Tras ese anuncio, el Ministerio de Educación respondió a las consultas hechas por los medios de comunicación desde que se conoció la medida por parte del transporte. En el chat institucional de esa cartera de Estado se señaló:

“Desde el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura informamos que las actividades escolares en la provincia de Pichincha se desarrollan con total normalidad en todas las instituciones educativas”.

