Renovación CNE: alertan posible filtración de preguntas tras suspensión del concurso

La Comisión Ciudadana de Selección recordó que el servidor con las preguntas del examen está bajo custodia del CPCCS

La renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) enfrenta un momento crítico con la reciente decisión judicial de suspender el concurso a las puertas de la prueba escrita, programada para el lunes 15 de septiembre de 2025.

El 12 de septiembre de 2025, la jueza María Lourdes Guamangate resolvió conceder una medida cautelar dentro de la acción de protección presentada por Ramiro José Garzón Larco en contra del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

Garzón Larco alega una supuesta vulneración de derechos al no haberse acogido un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado que recomendaba una renovación total del Consejo Nacional Electoral (CNE). La jueza programó la audiencia para el 3 de octubre de 2025.

Comisionada alerta de posible filtración de preguntas del examen escrito

En ese contexto, la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) sesionó este 14 de septiembre de 2025 para rechazar esta nueva suspensión del proceso, que viene arrastrando demoras desde 2021.

No obstante, la preocupación de la comisionada Erika Bastidas fue más allá y alerto de una posible filtración de preguntas. "Estos días que van a seguir transcurriendo hasta el 3 de octubre, no sabemos qué va a pasar con las preguntas, que pueda suceder con los catedráticos. Mi temor es que se puedan filtrar, que puedan haber conversaciones. Estos día son muy cruciales", adviritó.

A su preocupación se sumó el comisionado Carlos Amaya, quien cuestionó que este riesgo no haya sido tomado en cuenta por parte de la justicia. "La jueza no ha visto este tipo de inconvenientes que pueden suceder con las preguntas, con los catedráticos para tomar una medida cautelar".

Los catedráticos elaboraron el banco de preguntas y los casos prácticos para la etapa de oposición de la renovación parcial del CNE. KARINA DEFAS/EXPRESO

Las preguntas están bajo resguardo del CPCCS, recuerda comisión

Pese a entender la preocupación de los comisionados, el presidente de la Comisión Ciudadana de Selección, John Silva, recordó que los servidores utilizados por los catedráticos para la elaboración de las preguntas están bajo resguardo.

"Los servidores quedaron bajo candado, bajo cajas de seguridad y en custodia del Consejo de Participación Ciudadana. Ellos garantizarán el resguardo el tiempo que sea necesario", sostuvo y recordó que a la comisión solo le queda acatar la decisión judicial.

Sin embargo, la comisionada Bastidas insistió en su advertencia y recordó que "si bien es cierto que las preguntas y las respuestas bajo llave, los catedráticos no están bajo llave. Quiero recalcar que el reglamento no prevé esta situación". Además, planteo sin éxito alguno la posibilidad de que, una vez que se resuelva la situación jurídica del concurso, se hagan nuevas preguntas para la prueba escrita.

