Renovación del CNE: jueza suspende el concurso a las puertas del examen escrito

La orden judicial mantendrá suspendida la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) al menos hasta octubre de 2025

La jueza de Quito, María Lourdes Guamangate Ante, dispuso la suspensión del concurso para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE). El proceso estaba a punto de iniciar la fase de oposición con la toma de la prueba escrita el 15 de septiembre de 2025.

De acuerdo con el expediente judicial, Ramiro José Garzón Larco presentó a inicios de septiembre de 2025 una acción de protección con medida cautelar en contra del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), organismo encargado de los concursos de designación de autoridades.

El CPCCS alerta que la Jueza Lourdes Guamangate suspendió el Concurso de Renovación del CNE, cuya prueba escrita estaba programada para el lunes 15 de septiembre.

¿Por qué se presentó una acción de protección en contra del CPCCS?

Garzón Larco denunció que el CPCCS ha continuado con el proceso a pesar de que, en mayo de 2024, la Procuraduría General del Estado se pronunció sobre la posibilidad de hacer una renovación total de las vocales del CNE, quienes actualmente están en funciones prorrogadas.

Incluso recuerda que, tras el pronunciamiento de la Procuraduría, el CPCCS solicitó a su Coordinación General de Asesoría Jurídica la elaboración de un informe jurídico para la aplicación de este dictamen, pero que hasta la fecha no ha sido elaborado ni conocido por el Pleno del Consejo.

Los catedráticos para la elaboración de las preguntas del examen escrito del proceso de renovación parcial del CNE ya terminaron el banco de preguntas. KARINA DEFAS/EXPRESO

Jueza de Quito suspende la renovación del CNE por casi un mes

Tras las explicaciones de Garzón Larco, el 12 de septiembre de 2025 la jueza Guamangate Ante falló en en su favor, admitiendo a trámite la acción de protección presentada y aceptando la medida cautelar de suspender el concurso para la renovación parcial del CNE.

Con esta decisión, la magistrada pone en pausa el concurso para la renovación del CNE al menos por un mes, ya que la audiencia la programó para las 9:00 del viernes 3 de octubre de 2025. Mientras, el CPCCS deberá suspender el inicio de la etapa de oposición del proceso.

CPCCS pide auxilio a la Corte Constitucional por fallo judicial

Luego de conocer el fallo judicial, el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) rechazó la suspensión del concurso para la renovación parcial del CNE y solicitó el auxilio de los jueces de la Corte Constitucional.

"Exhortamos a la Corte Constitucional que, dentro de los múltiples procesos de revisión de sentencias sobre los concurso de designación que lleva a cabo esta entidad, emita las decisiones que correspondan para frenar el abuso de garantías jurisdiccionales, que perjudican a la institucionalidad democrática y afectar la seguridad jurídica", reaccionó en un comunicado.

Además, aunque no está de acuerdo con la decisión, el CPCCS adelantó que acatará la disposición de suspender el concurso y, por ende, reagendar el inicio de la etapa de oposición, previsto para el 15 de septiembre de 2025 con la toma del examen escrito.

