Renovación CNE: preguntas para prueba a postulante están listas según CPCCS

El 14 de septiembre de 2025 se realizará simulacro para verificar el funcionamiento de los equipos del examen escrito

El equipo informático para la evaluación a los postulantes al CNE fue instalado en el antiguo edificio del CPCCS de Quito.

El banco de preguntas para los postulantes al concurso de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) está listo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) informó el 12 de septiembre de 2025 que el grupo de catedráticos encargado de elaborar el cuestionario concluyó su trabajo.

“El proceso de redacción se realizó bajo estrictas medidas de seguridad informática implementadas en el Sistema de Concursos de Oposición para Designación de Autoridades”, indicó el organismo responsable de la designación de las nuevas autoridades.

En un comunicado, también se mencionó que se garantizó el acceso controlado, el uso seguro, los procedimientos de respaldo y la confidencialidad del material. Además, se recordó que el proceso cuenta con una auditoría externa.

“El banco de preguntas, los casos prácticos y sus respectivas respuestas están almacenados en un servidor informático exclusivo, que permanece depositado en una caja fuerte que está bajo custodia policial las 24 horas”, indicó el CPCCS.

¿Cuál es el siguiente paso en el concurso?

Una vez finalizado el cuestionario para los postulantes, el CPCCS tiene realizará un simulacro el próximo 14 de septiembre de 2025, con el objetivo de verificar el funcionamiento de los equipos durante el examen escrito.

En total, el equipo de catedráticos tenía previsto elaborar un banco de 420 preguntas, que incluirá temáticas de Derecho Electoral, Ciencias Políticas, Manejo de Datos, Derechos Humanos, Derecho Administrativo y otras áreas afines a las funciones del CNE. La evaluación escrita se llevará a cabo el lunes 15 de septiembre de 2025, a partir de las 10:00, según informó el Consejo de Participación Ciudadana.

El concurso para la renovación del CNE es uno de los procesos que ha sufrido años de retraso en el CPCCS. Los actuales vocales del organismo electoral se encuentran prorrogados en sus funciones, tras haber cumplido su periodo de seis años sin que se haya concretado la renovación parcial del organismo hasta el momento.

