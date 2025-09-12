Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Consejo de Participación Ciudadana CNE
El equipo informático para la evaluación a los postulantes al CNE fue instalado en el antiguo edificio del CPCCS de Quito.Foto: Karina Defas/ Expreso

Renovación CNE: preguntas para prueba a postulante están listas según CPCCS

El 14 de septiembre de 2025 se realizará simulacro para verificar el funcionamiento de los equipos del examen escrito

El banco de preguntas para los postulantes al concurso de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) está listo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) informó el 12 de septiembre de 2025 que el grupo de catedráticos encargado de elaborar el cuestionario concluyó su trabajo.

(NO TE PIERDAS: Catedráticos elaborarán banco de preguntas para el concurso del CNE)

“El proceso de redacción se realizó bajo estrictas medidas de seguridad informática implementadas en el Sistema de Concursos de Oposición para Designación de Autoridades”, indicó el organismo responsable de la designación de las nuevas autoridades.

RELACIONADAS

En un comunicado, también se mencionó que se garantizó el acceso controlado, el uso seguro, los procedimientos de respaldo y la confidencialidad del material. Además, se recordó que el proceso cuenta con una auditoría externa.

PLENO CPCCS

Concurso fiscal general: crece la veeduría ciudadana, ¿cuántos están admitidos?

Leer más

“El banco de preguntas, los casos prácticos y sus respectivas respuestas están almacenados en un servidor informático exclusivo, que permanece depositado en una caja fuerte que está bajo custodia policial las 24 horas”, indicó el CPCCS.

¿Cuál es el siguiente paso en el concurso?

Una vez finalizado el cuestionario para los postulantes, el CPCCS tiene realizará un simulacro el próximo 14 de septiembre de 2025, con el objetivo de verificar el funcionamiento de los equipos durante el examen escrito.

En total, el equipo de catedráticos tenía previsto elaborar un banco de 420 preguntas, que incluirá temáticas de Derecho Electoral, Ciencias Políticas, Manejo de Datos, Derechos Humanos, Derecho Administrativo y otras áreas afines a las funciones del CNE. La evaluación escrita se llevará a cabo el lunes 15 de septiembre de 2025, a partir de las 10:00, según informó el Consejo de Participación Ciudadana.

El concurso para la renovación del CNE es uno de los procesos que ha sufrido años de retraso en el CPCCS. Los actuales vocales del organismo electoral se encuentran prorrogados en sus funciones, tras haber cumplido su periodo de seis años sin que se haya concretado la renovación parcial del organismo hasta el momento.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Caso Villavicencio: Serrano habría buscado asilo para Salcedo con hermano de Petro

  2. Ofensiva israelí deja a 53.000 gazatíes sin hogar en menos de una semana

  3. Empresarios analizaron el futuro de la energía, minería y gas en Ecuador

  4. El Kremlin admite que hay una "pausa" en las negociaciones con Ucrania

  5. Operativos de tránsito en Quito dejan más de 400 citaciones y 173 motos retenidas

LO MÁS VISTO

  1. Retrasos en la devolución del IVA: qué deben saber los adultos mayores en 2025

  2. La celebración de Kendry Páez tras la victoria ante Argentina sorprende a todos

  3. Precio de la gasolina en Ecuador: así quedan los valores desde este 12 de septiembre

  4. Devolución del IVA para adultos mayores: fechas, requisitos y cómo consultar tu pago

  5. Ranking FIFA 2025: ¿Ecuador estaría en el top 10?

Te recomendamos