PLAN SALUD
CATEDRATICOS INICAN ELABORACION PREGUNTAS CONCURSO CNE
Los catedráticos fueros revisados por miembros de la Policía Nacional a su ingreso al CPCCS.KARINA DEFAS/EXPRESO

Renovación del CNE: catedráticos comienzan a elaborar 420 preguntas para el examen

El equipo docente inició sus labores este lunes 8 de septiembre de 2025 para la fase de oposición del concurso

El equipo de catedráticos encargado de la elaboración de las preguntas y caso prácticos para los exámenes escrito y oral del concurso para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) iniciaron labores este lunes 8 de septiembre de 2025.

Los catedráticos fueron convocados al Centro de Integración Ciudadana (anterior edificio matriz del Consejo de Participación Ciudadana) a las 8:30. Hasta las 9:00 recibieron una inducción del sistema informático que utilizarán y, a partir de las 9:30, iniciaron oficialmente sus labores.

Al ingresar a la sala, los catedráticos fueron revisados por miembros de la Policía Nacional. De igual forma, participaron integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección, la auditora externa y los veedores ciudadanos del proceso.

Los equipos fueron revisados antes de ponerlos a funcionar para los catedráticos.KARINA DEFAS/EXPRESO

Examen escrito tendrá un banco de 420 preguntas

Según explicó el Consejo, los docentes elaborarán el banco de preguntas hasta el viernes 12 de septiembre de 2025, tres días antes de la fecha tentativa del examen escrito, previsto para el 15 de septiembre de 2025.

En total, el equipo de catedráticos elaborará un banco de 420 preguntas que contendrá temáticas de Derecho Electoral, Ciencias Políticas, Manejo de Datos, Derechos Humanos, Derecho Administrativo y áreas afines a las funciones del CNE.

Una vez concluido el proceso, el servidor central será colocado en una caja fuerte y permanecerá bajo custodia policial hasta el lunes 15 de septiembre de 2025, fecha prevista para el examen escrito del concurso para la renovación parcial del CNE.

